Arrestohet shqiptari mashtrues, prezantohej si grek dhe shitës vere nga Spanja

Thyerja e kushteve të një lirimi ose dënimi mund të jetë shumë e kushtueshme.









Nëse ky i arrestuar në kufi me letra false duket perfekt në çdo aspekt, mjafton të shikosh të kaluarën e tij gjyqësore dhe jetën aktuale për të bërë pyetje. Ajo që gjykata nuk ka munguar ta bëjë, citon media franceze.

Gjashtëdhjetë vjeçari, një lloj i mirë elegant, prezantohet në Perthus më 29 maj. Kur zyrtarët francezë i kërkojnë letrat, ai tregon një kartë identiteti greke dhe patentë shoferi. Agjentët e kufirit kanë një sy të mirë, e vërejnë shpejt se dokumentet janë false. Nga kontrollet zakonore të kryera, i riu në fakt është shqiptar, me banim në Greqi. Ai u dënua me tre vjet burg në Francë në lidhje me një çështje droge, pastrim parash dhe mashtrim. Ai i nënshtrohet një ndalimi të përhershëm nga territori kombëtar.

Ai është dërguar menjëherë në gjykatë.

“Por mendova se ishte vetëm një ndalim 2-vjeçar”.

Zyrtari e pret në kthesë: “Në këtë rast, ç’kuptim ka të paraqiten letra false?”.

Dhe më pas i pandehurit i janë zbuluar këto para, më shumë se 2000 franga zvicerane dhe 700 euro.

“A është shumë ? Pyet me ironi gjashtëdhjetëvjeçari. Unë jam duke bërë pak biznes verë në Spanjë”.

“Edhe sikur të imagjinonit se ishin vetëm 2 vjet, keni qenë në shkelje”.

“Por, unë do të shkoja në Spanjë. Cili është problemi?”.

“Ah, edhe në Greqi jeni dënuar për trafik droge.

“Po, më parë, shumë kohë më parë.

“5 vjet!”

Por njeriu del para gjyqtarëve të tij vetëm se ka shkelur papranueshmërinë dhe ka uzurpuar emrin e një personi të tretë. Prokurori kërkon respektivisht 6 dhe 3 muaj burg për këto dy vepra.

“Përdorimi i emrit të një personi të tretë nga dikush që mund të ketë qenë objekt procedimi ligjor dhe për këtë arsye t’i shkaktojë dëm mbajtësit të vërtetë të mbiemrit. Por ai nuk ka kryer asnjë vjedhje apo mashtrim me këtë emër. Ai nuk ka ‘ka vetëm kaloi vendin’, lutet M e Lebeaux.

Gjykata do të shkojë përtej kërkesave: 12 dhe 3 muaj. Firma 15 muaj me paraburgim të vazhdueshëm.