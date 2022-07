Arretohet shqiptari i Kosovës në Morinë/ U kap me motor të vjedhur, tentoi të korruptonte policët me 50€!

Një 21-vjeçar nga Prizreni është arrestuar në pikën kufitare të Morinës pasi ka tentuar të korruptojë efektivët e policisë.

Sipas bluve ai ka qenë duke udhëtuar drejt Shqipërisë me një motomjet të trafikuar për të cilin nuk kishte dokumentacionin e duhur.

Në momentin e kontrollit ai ka dorëzuar disa dokumente që i përkisnin një motomjeti tjetër ndërkohë që në mes ka vendosur edhe 50 euro për të korruptuar efektivët.

Ata i kanë vënë pranga për dy vepra të ndryshme penale ndërkohë që motomjeti është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i Policisë së Shtetit:

Goditet, gjatë kontrolleve me përzgjedhje, një rast i tentativës për të korruptuar punonjësit e Policisë Kufitare. Tentoi të korruptonte punonjësit e Policisë, me qëllim kalimin e kufirit me një motomjet të dyshuar të trafikuar, vihet në pranga 21-vjeçari kosovar. Shërbimet e Policisë Kufitare Morinë, në vijim të kontrolleve të pandërprera, për goditjen e veprimtarive të paligjshme në kufi, përmes kontrolleve me përzgjedhje, në hyrje të RSH-së, kanë kaluar në vijën e dytë, për kontroll më të imtësishëm, motomjetin me drejtues shtetasin B. Th., 21 vjeç, banues në Prizren, Kosovë. Shërbimet e Policisë, në vijim të kontrollit, i kanë kërkuar 21-vjeçarit që të paraqesë dokumentet përkatëse të motomjetit. Ky shtetas, për të shmangur verifikimin e dokumenteve, ka tentuar të korruptojë punonjësit e Policisë, duke u dorëzuar një dokument mjeti, së bashku me një kartëmonedhë me prerje 50 euro. Nga verifikimi rezultoi se ky shtetas kishte dorëzuar një dokument që i përkiste një motomjeti tjetër, të ndryshëm nga motomjeti që ai drejtonte. Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve në DVP Kukës arrestuan në flagrancë shtetasin B. Th., 21 vjeç, banues në Prizren, Kosovë, për veprat penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Trafikimi i mjeteve motorike”. Motomjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës, për veprime të mëtejshme.