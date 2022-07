Europa dhe këshillimi qytetar!

Shumë zhurmë dhe debate ka patur kohët e fundit lidhur me Këshillimin Kombëtar të realizuar kohë më parë nga qeveria Rama. Me vlerësime por dhe kritika e sugjerime nga ana tjetër, diçka normale në demokraci.









Meqenëse është deklaruar se ky këshillim do të ripërsëritet, ia vlen të ndalemi te përmbajtja, format dhe metodat e tij, me qëllim që ai t’i shërbejë synimit për dëgjimin më të mirë të zërit të popullit për probleme madhore të vendit dhe forcimin e demokracisë së drejtpërdrejtë; për t’i afruar dhe integruar qytetarët sa më shumë të jetë e mundur në proceset demokratike sot dhe nesër. Por me kujdes, pa rënë në kurthin e recidivëve të shëmtuar të “diskutimeve të mëdha popullore“ të kohës së monizmit apo të demokracisë këshillimore të ndonjë vendi tjetër autoritar.

Ca më tepër, kur kemi përvojën e vendeve më të përparura të BE-së dhe vetë kësaj të fundit. Kështu, me nismën e Presidentit francez Macron, në muajin Maj përfundoi diskutimi i madh qytetar lidhur me të ardhmen e BE-së; gjatë këtij diskutimi proaktiv që vazhdoi 12 muaj në të 27 vendet antare të BE-së janë bërë me mijra propozime që shkojnë deri në rishikimin e traktateve të saj themelore.

Po ashtu Belgjika, vitin e kaluar ka organizuar në shkallë të gjerë një këshillim të gjerë qytetar në rajonet e Brukselit, Valonisë dhe Flandrës me logon “Un pays pour demain ( Një vend për nesër) dhe “Il fera beau demain ( Nesër do të jetë më mirë) me shumë komente, reagime dhe pakënaqësi.

Nisur nga sa sipër, del e nevojshme njohja e asaj përvoje, veçanërisht e frymës së saj europiane, me të mirat dhe të metat dhe krahasimi i tyre me përvojën tonë fare modeste. Sa për referendumet në Zvicër, do mbajtur parasysh niveli i lartë demokratik dhe mentaliteti i tyre tejet i përparuar, që janë si “nata me ditën“ me vendet tona; këto e bëjnë të pamundur “kopjimin“ e tyre, të paktën për një të ardhme të afërt.

Sa për dijeni, as vende të tjera të përparuara si Franca, Belgjika, Gjermania, etj nuk i praktikojnë referendumet. Kjo sepse për mungesë të traditës dhe efekteve të tjera ato mund të kthehen fare lehtë në manifestime “bardhe e zi“, pro ose kundër qeverisë, duke iu larguar përmbajtjes së tyre të vërtetë. Kështu ndodhi në Francë e në Holandë më 2005 me Referendumin për Draft – Kushtetutën e BE-së, të cilat u kthyen në një JO proteste ndaj politikave qeveritare në ato dy vende. Siç dihet, të trembur nga përsëritja e kësaj JO-je dhe në vendet e tjera, u kalua në ratifikim parlamentar, duke shmangur referendumet.

Nisur nga përvoja e lartpërmendur, më poshtë po ndalemi në disa prej çështjeve më kryesore, të cilat përcaktojnë dhe një këshillim qytetar të suksesshëm.

Problemi i parë që do mbajtur parasysh nga organizatorët është që ky këshillim, në daç quajeni dhe popullor, si kudo në Europë të mos fetishizohet, të mos konsiderohet si kulmi dhe gjithçka, ca më pak si “armë“ ndaj kundërshtarëve politikë dhe oponencës profesionale për të përligjur dhe kënaqur interesat politike të çastit; por, vetëm si një nga mjetet për të matur pulsin qytetar dhe për të thithur mendimin e tyre për një katalog të caktuar çështjesh, gjithsesi të kufizuara në numër.

Së dyti, ky këshillim duhet të jetë përfundimi dhe kurorëzimi i natyrshëm i disa proceseve dhe procedurave paraprake përgatitore, me qëllim që të garantohet pjesëmarrja dhe cilësi sa më e lartë e mendimit qytetar.

Së treti, është e udhës të mënjanohen sa më shumë aspektet e politikës së jashtme dhe diplomacisë, me shumë specifika politike dhe teknike; kështu është e vështirë, për të mos thënë e pamundur dhe për një qytetar të arsimuar të japë ide dhe mendime të vlefshme e ca më pak të kualifikuara mbi ndarjen e vendit tonë nga Maqedonia e Veriut lidhur me negociatat me BE-në; apo për “Ballkanin e Hapur“ me një Po ose JO. Ca më pak, duke mos e ballafaquar me alternativën e BE-së për Tregun e Përbashkët Rajonal. Pastaj, të huajve dhe aleatëve tanë nuk mund t’u thuhet se “këtë e do populli“ siç bënte rregjimi i kaluar që e përdorte Kushtetutën e re si mburojë dhe “gjethe fiku“ duke e çuar vebndin në kolaps total.

Së katërti, ky element i demokracisë direkte nuk improvizohet, por kërkon kohë dhe përgatitje serioze, në mënyrë që të mos jetë qëllim në vetvehte, por në funksion të demokracisë pjesëmarrëse. Duke qenë republikë parlamentare, elektorati ia ka dhënë besimin deputetëve të tyre, të cilët janë në kontakte të vazhdueshme me ta dhe i njohin një për një shqetësimet e elektoratit të tyre.

Së pesti, demokracia direkte nuk mund të kalojë ose injorojë formën dhe aktorët/faktorët ndërmjetësues të demokracisë përfaqësuese, si shtypi dhe media, shoqëria civile, grupet e interesit, shoqatat e ndryshme, think tanket, ekspertët vendas dhe të huaj. Pa mendimin e tyre, çdo tentativë për demokraci direkte do të dështonte ose do të çonte në populizëm dhe autoritarizëm, duke e përdorur mendimin e “masës“ si kërbaç për veprimet e tyre.

Ndaj, krahas marrjes së mendimit “popullor“, është e nevojshme të bëhen konsultime pikërisht me këta ndërmjetësuesa në forma dhe mënyra të ndryshme dhe debate publike mbi tema për të cilat kërkohet mendimi i gjerë i popullit. Kësisoj do të shmanget dhe dukuri që në këtë konsultim të dominojnë ata që janë të informuar ose tejet të pakënaqur, duke nënvleftësuar personat ndërmjetësues dhe të painformuar.

Kështu, bie fjala, për shëndetësinë pas koronës, është parësore të pyeten fillimisht mjekët, personeli shëndetësor dhe shoqëritë e sigurimit shëndetësor, të cilët kanë përvoja dhe njohuri shumë më të mëdha se qytetarët e tjerë, edhe pse kanë vetëm një votë. Ndaj duhen gjetur format e duhura për të dëgjuar dhe vlerësuar mendimet e tyre të kualifikuara.

Së gjashti, edhe demokracia e drejtpërdrejtë ka nevojë për organizim dhe institucionalizim. Në Belgjikë dhe në BE-ja janë krijuar Komitetit Qytetare, të cilat ftohen rregullisht në mbledhjet e Komisioneve përkatëse parlamentare, ku dëgjojnë dhe shprehin mendimet e tyre lidhur me zbatimin praktik të propozimeve të dërguara nga qytetarët. Sepse, nuk mjafton vetëm të merret mendimi i tyre, pa parë në vend dhe pa u njoftuar se ç‘po bëhet me to. Presidentja e Parlamentit të Brukselit, Rachid Masdrane ka njoftuar se në fund të çdo muaji qytetarët do të gjejnë në kutitë e tyre postare ftesa për të qenë të pranishëm në mbledhjet e komisioneve të ndryshme parlamentare, për të diskutuar mbi temat dhe propozimet që janë bërë dhe zbatimin e tyre në praktikë. Sepse, në fund të fundit, është parlamenti, deputetët që vendosin, mbasi ata kanë besimin e elektoratit.

Kështu, vitin e kaluar në Belgjikë, janë ngritur Komitete pune me qytetarët, të cilët merren me sistemimin dhe ndjekjen e realizimit të propozimeve të qytetarëve.

Kështu u veprua dhe gjatë procesit të Këshillimit Popullor të BE-së, nëpërmjet qindra komisioneve dhe paneleve qytetare në çdo vend antar, institucionet e BE-së, deri në Parlamentin Europian që e drejtoi këtë proces.

Së shtati, përpara dërgimit të formularëve te qytetarët është e nevojshme që krahas klipeve dhe publicitetit, të organizohen diskutime të gjera në median e shkruar, në TV dhe në qendra të ndryshme publike me qytetaret.

Vetëm pasi të jenë shteruar këto forma, mund të dërgohen formularët me pyetjet përkatëse. Por dhe formularët është më mirë të dërgohen nëpërmjet internetit, për një masivitet më të madh. Këtu problemi është se jo të gjithë përdoruesit e internetit e zotërojnë mirë atë. Në Belgjikë, bie fjala, nga 90 për qind e përdoruesve, vetëm 40 për qind e njohin mirë internetin.

Difekti tjetër është se ata që kthejnë përgjigje janë kryesisht njerëzit më të interesuar, të angazhuar dhe të ditur, kryesisht të administratës publike, por mungojnë reagimet nga personat më të prekur. Mendoni te ne me një administratë publike të politizuar dhe megjithë ato probleme që ka!

Këto forma pune janë të nevojshme, mbasi ekziston mendimi i gabuar se niveli intelektual dhe i kuptimit të dukurive te qytetarët është i mjaftueshëm për t’i bërë ata që qëndrojnë prapa ordinatorit aktorë dhe faktorë të vërtetë.

Ideja është që në këtë konsultim të jenë të pranishëm të gjithë, duke përfshirë dhe personat me nivel të ulët intelektual.

Së teti, do mbajtur parasysh se Europa përdor gjerësisht sondazhet e ndryshme për të marrë vazhdimisht dhe me saktësi mendimin publik për reformat, politikat dhe masat qeveritare. Kudo, në Gjermani, Itali, Belgjikë dhe gjetkë, bëhën të njohura çdo muaj sondazhet dhe barometrat politikë, ku tregohet reagimi i popullsisë për ngjarje, performancën politike të partive dhe liderëve të tyre si dhe masave të ndryshme të ndërmarra nga qeveria. Mbi këtë bazë bëhen reflektimet dhe korrigjimet përkatëse nga të gjithë aktorët dhe faktorët përkatës. Ndryshe nga formularët e këshillimit, këto sondazhe janë të pavarura nga qeveritë, kanë traditë të gjatë e të konsoliduar e për rrjedhojë besueshmëri të lartë, çka i bën të panevojshme ose tejet të rralla format e tjera të këshillimit kombëtar.

Ndonëse është folur shumë për nevojën e organizimit të sondazheve te ne, pothuajse asgjë nuk është bërë në këtë fushë, ndonëse ekspertët nuk na mungojnë. Ndaj ka ardhur koha të mendohet seriozisht, të diskutohet me vendet tona aleate, me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, me qëllim që të bëhet e mundur organizimi periodik i këtyre sondazheve. Këto të fundit janë për politikat si bursat për tregjet e mallrave dhe shërbimeve, gjithashtu mungesë e madhe në vendin tonë.

Së fundi, pavarësisht nga dëshira dhe synimet e mira të pretenduara, çdo këshillim, pa frymën dhe përvojën e lartpërmendur europiane, do të mbetet deficitar, sidomos për nga besueshmëria; ai do të perceptohet më tepër dhe gjerësisht si truk, si marketing i sforcuar publik dhe alibi politike e qeverisë, për të fshehur dhe justifikuar politikat e saj brenda dhe jashtë vendit.

*Presidenti i Republikës dekoroi autorin me titullin “Mjeshtër i Madh“ më 27 Qershor 2022