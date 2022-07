LIVE/ Këtë fat do të ketë dhe dielli ynë, NASA publikon imazhet spektakolare nga shpërthimi i një ylli, spektakli me ngjyra i teleskopit Webb

Pas imazhit të parë mbresëlënës të publikuar më herët nga teleskopi hapësinor James Webb, NASA prezanton edhe foto të reja, të cilat na çojnë në thellësitë e Universit.

Imazhet specifike, së bashku me gjetjet e tjera të teleskopit hapësinor, konsiderohen, sipas ekspertëve, se “ndryshojnë përgjithmonë mënyrën se si ne e shohim Universin”.

Shikoni drejtpërdrejt prezantimin e NASA-s

NASA Live: Transmetimi zyrtar i NASA TV

Në një nga imazhet e reja të publikuara sot, NASA tregon mjegullnajën planetare të Unazës Jugore: këto janë copa pluhuri dhe gazi të nxjerra nga yjet “në vdekje” që ngjajnë me Diellin.

Një tjetër imazh i ri tregon një grup prej pesë galaktikash që shfaqen afër njëra-tjetrës në qiell: dy në mes, një lart, një në pjesën e sipërme të majtë dhe një poshtë. Në imazh, galaktikat janë më të mëdha se qindra galaktika shumë më të vogla (më të largëta) në sfond. Të pesë galaktikat kanë bërthama të bardha të ndritshme.

Një grup prej pesë galaktikash, të rrethuara nga re gazi dhe pluhuri, është paraqitur gjithashtu në imazhin e titulluar “Kuintet i Stefanit”, nga teleskopi hapësinor. Katër nga pesë janë në qendër të imazhit, ndërsa një tjetër është pak më në të majtë, duke mos ndërvepruar me ta.

Të hënën në një ngjarje në Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan Joe Biden prezantoi foton e parë të teleskopit, e cila në thelb tregon se si ishte Universi 13 miliardë vjet më parë!

Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb ‘s first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C

It’s here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field.

Biden foli për një moment historik për shkencën dhe teknologjinë.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022