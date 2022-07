Video shokuese nga aksidenti fatal! Makina shpërtheu si një top zjarri

Pamje tronditëse janë regjistruar nga kamera e sigurisë së dyqanit nga përplasja e ashpër e mesnatës së djeshme në Marathon Avenue tw Grequsw, ku i mori jetën shoferit 34-vjeçar.









Siç shihet në video-dokumentin e siguruar nga protothema.gr, pak pas orës 12.10 të natës, një automjet kalon me shpejtësi në korsinë e majtë të trafikut me drejtim në drejtim të Nea Makrit.

Pak sekonda më pas, makina e zezë e 34-vjeçarit shihet duke vrapuar me shpejtësi marramendëse, duke u përmbysur, duke goditur fillimisht ndarësen dhe më pas duke goditur pemën në trotuarin përballë.

Përplasja është aq e fuqishme sa makina merr flakë ndërsa në video shihet shpërthimi nga motori i mjetit.

Drejtuesit kalimtarë të cilët panë aksidentin ndaluan në vendngjarje ndërsa dalin edhe punonjësit e hotelit ngjitur. Njëri prej tyre e sheh 34-vjeçarin thuajse të prerë 30 metra larg mjetit të dëmtuar dhe e mbulon me një çarçaf të bardhë.

Video-shok: Aksidenti fatal i trafikut në Marathon Avenue

Një tjetër punonjës vrapon me një zjarrfikës në dorë për të shuar zjarrin e shkaktuar nga shpërthimi në kabinën e makinës.

Ai po vraponte të paktën 160 km/h.Të dridhura shkaktojnë përshkrimet e aksidentit të trafikut të ndodhur mesnatën e djeshme në Marathon Avenue.

Mjeti me ngjyrë të zezë që drejtohej nga 34-vjeçari po lëvizte me shpejtësi marramendëse në drejtim të Nea Makrit. Në kthesën që të çon në Mati, ai humbi kontrollin e makinës dhe u përplas me një pemë.

Goditja ka qenë aq e fortë sa që mjeti është ndarë në dysh dhe pjesa e përparme është hedhur në ndarëse. Vdekja e shoferit ishte e papritur dhe tronditëse.

“Ai vraponte të paktën 160-180 kilometra në orë. Ai goditi pemën dhe u hodh rreth 30 metra më tej. Pjesa e përparme e makinës është prerë plotësisht në gjysmë. Nga pedalet e tutje nuk kishte asnjë makinë.

Burri është hedhur nga xhami i makinës dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ai kishte lëndime në qafë, nuk e di nëse i ishte shkëputur plotësisht koka. Një nga kolegët e mi më tha se koka ishte prerë thuajse tërësisht ”, thotë për protothema.gr zoti Nikos, menaxher i hotelit përballë të cilit ndodhi aksidenti i rëndë.

Në atë moment, në hotel ishin dy punonjës të cilët dëgjuan zhurmën dhe dolën për të parë se çfarë kishte ndodhur.

Sapo kanë parë 34-vjeçarin në tokë, thuajse të prerë kokën, e kanë mbuluar me çarçaf ndërsa një tjetër punonjës ka marrë një zjarrfikës për të shuar zjarrin e ndezur në motorin e makinës.