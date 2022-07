‘Zemërimi dhe revolta popullore ndihet kudo në çdo qytet të vendit’/ LSI: Korrupsioni me inceneratorët, rritja e çmimeve dhe falimentimi i fermerëve, përgjegjësi direkte e Edi Ramës!

Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Braimllari, ka atakuar qeverinë në lidhje me situatën socio-ekonomike në vend.









Përmes një postimi në Facebook, Brahimllari, thekson se korrupsioni galopant i qeverisë përmes aferës së inceneratorëve, rritja e çmimeve të mallrave të shportës dhe karburantit, falimentimi i fermerëve, si dhe largimi i të rinjve janë përgjegjësi drejtpërdrejtë e kryeministrit Rama dhe kabinetit të tij.

Sekretari i LSI shton se revolta popullore ndihet kudo dhe ndaj e vetmja rrugë është bashkimi i çdo energjie për të larguar këtë regjim të kalbur.

POSTIMI I PLOTË I ENDRIT BRAIMLLARIT:

Keqmenaxhimi i fondeve publike nepermjet aferes me te madhe korruptive ne vend ate te inceneratoreve, korrupsioni i larte, rritja e çmimit te karburantit dhe te shportes, falimentimi i fermerit vendas dhe largimi i te rinjve nga vendi jane pergjegjesia e drejtperdrejte e Rilindjes dhe Edi Rames. Zemerimi dhe revolta popullore ndihet kudo ne çdo qytet te vendit. Qytetaret jane ndergjegjesuar dhe kane filluar pjesmarrjen masive ne protesta dhe kudo. Revolta, zemerimi qytetar eshte ekonomia e cila rendon çdo dite familjen shqiptare. Çmimet e larta, rrogat e ulta dhe kosto e larte e jetes ka çuar ne kufijte e mbijeteses familjet ne vend. Qeveria si model ka vetem hajduterine, abuzimin, dhe jo politikat ndihmese per qytetaret ne nevoje. Faturat e inceneratoreve vazhdojne te paguhen çdo dite, koncensionet klienteliste po ashtu, borxhi publik thellohet dhe qytetaret varferohen. Eshte e qarte qe kjo nuk eshte qeveria qe mbeshtet qytetaret por qeveria e nje kaste te ngushte oligakesh qe i sherben regjimit dhe abuzojne ne emer te qytetareve. Ndaj e vetmja rruge eshte bashkimi i çdo energjie popullore per te goditur kete sistem te kalbur, abuzues dhe korruptiv.