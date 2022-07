“Alkool dhe ilaçe depresioni nëse nuk përballojmë inflacionin”- Deklarata e kancelarit, që po bën bujë në Austri (VIDEO)

Kancelari i Austrisë, Karl Neuhammer është shprehur në një dalje publike se nëse vendi nuk do t’ia dalë të përballojë inflacionin dhe krizën e çmimeve, atëherë opsioni i vetëm që ngelet për qytetarët do të jetë alkooli ose ilaçet kundër depresionit.

Kjo deklaratë ka shkaktuar reagime të shumta nga qytetarët, të cilët shprehen në rrjete sociale se një deklarata e tillë nga një politikan është e papranueshme dhe jo etike.

Në konferencën e zhvilluar për rritjen e çmimeve nga lufta në Ukrainë, kancelari doli në podium dhe tha:

“Nëse vazhdojmë kështu, ka vetëm dy mundësi pas kësaj: alkooli ose ilaçet kundër depresionit. Dhe mendoj se alkooli në thelb është në rregull”, tha kancelari duke shtuar se “kur ngre dolli, të paktën ndjehesh mirë”.

Në një video që qarkullon në rrjetet sociale, kancelari quajti “armiq” inflacionin dhe rritjen e çmimeve, si dhe “kosto absurde të larta të energjisë”.

Kjo është arsyeja pse ai bëri thirrje që të merren kundërmasa për ta trajtuar atë në të gjithë Bashkimin Evropian, gjë që sipas tij nuk është e lehtë.

Karl Nehammer, Chancellor of Austria, on the skyrocketing gas price:

If this trend continues, we will only have two choices: alcohol or psychotropic .

OK then. pic.twitter.com/BsscXwp49P

