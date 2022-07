Arrestohen dy shqiptarë në Greqi, mediat greke: Kishin marrë pjesë në vrasjen e një oficeri policie. A bëhet fjalë për Artan Cukun?

Sipas mediave greke, kriminelët e rrezikshëm shqiptarë, dy prej të cilëve kishin marrë pjesë në vrasjen e një oficeri policie të vendit fqinj në prill 2017, si dhe të tjerë që janë akuzuar për grabitje dhe sulme të përgjakshme në Greqi, duket se janë përfshirë në një përleshje të përgjakshme në një furrë buke në Voula janarin e kaluar.









Kjo mësohet se është konstatuar nga një hetim shumëmujor i Prokurorisë së Sigurimit të Atikës. Gjatë përleshjes mes të paktën 7-8 shqiptarëve në furrën e bukës e cila dyshohet se bëhej për transaksione të paligjshme, mbetën të plagosur pesë kriminelë të huaj, ndërsa të shtënat u qëlluan para qytetarëve të padyshimtë.

Dy prej autorëve tashmë janë arrestuar, ndërsa njëri prej të akuzuarve (disa nga të përmendurit përfaqësohen ligjërisht nga një avokat i njohur i Athinës) ndodhet tashmë në paraburgim për një tjetër vepër penale.

Kronikat

Gjithçka duket se ka nisur, sipas informacioneve të asaj kohe, kur grupi i grekëve së bashku me një ose dy shqiptarë dhe një irakian kanë mbërritur me një xhip në furrën e caktuar në Vula për të blerë produkte të ndryshme dhe për t’u ulur në të. Sipas informacioneve të fundit nuk ka pasur as “pritë vdekjeje” siç është vlerësuar fillimisht dhe nuk rezulton se ka pasur një takim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve penale.

Një shqiptar mes anëtarëve të këtij grupi duket se është zhvendosur në një tavolinë tjetër ku ishin ulur të paktën 5-6 persona, ndoshta bashkatdhetarë të tij, pa asnjë tension, siç përshkruajnë klientët. Por duket se ky takim ka çuar në një incident verbal dhe më pas një sherr – për një arsye të paqartë – mes të huajve me disa prej shqiptarëve duke nxjerrë armë dhe thika. Të shtënat dhe sulmet me thikë kanë plagosur shqiptarin i cili fillimisht është zhvendosur në tavolinën e dytë dhe disa nga bashkëbiseduesit e tij.

Në fund duket se sherri ka qenë për pika përfundimtare.