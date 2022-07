Coronavirusi/ Dieta që redukton rrezikun e shtrimit në spital dhe vdekjes

Agjërimi me ndërprerje shquhet si një mburojë ushqyese kundër ndërlikimeve të rënda të koronavirusit. Pas përfitimeve të një diete vegjetariane në Covid-19, një studim i ri nga studiuesit nga Intermountain Healthcare, i botuar në BMJ Nutrition, Prevention & Health, zbuloi se ata pacientë me koronavirus që ndiqnin sistematikisht agjërimin me ndërprerje kishin më pak gjasa të shtroheshin në spital ose të vdisnin nga komplikimet e virusit.









“Agjërimi me ndërprerje tashmë është treguar se zvogëlon inflamacionin dhe përmirëson shëndetin kardiovaskular. Në këtë studim, ne zbuluam gjithashtu përfitime shtesë kur bëhet fjalë për luftimin e infeksionit COVID-19 tek pacientët që janë ushqyer në këtë mënyrë për dekada të tëra”, tha Dr. Benjamin Horne, drejtor i epidemiologjisë kardiovaskulare dhe gjenetike në Intermountain Healthcare.

Edhe pse agjërimi me ndërprerje konsiderohet ende një model i diskutueshëm i të ngrënit që patjetër ka nevojë për mbikëqyrje të ekspertëve, ai mund të zvogëlojë rrezikun e diabetit dhe sëmundjeve të zemrës.

Kush përfitoi më shumë?

Ekipi hulumtues pa regjistrin e pacientëve INSPIRE, një regjistër shëndetësor vullnetar në Intermountain Healthcare, duke identifikuar 205 pacientë që kishin rezultuar pozitivë për SARS-CoV-2, virusi që shkakton infeksionin COVID-19, midis marsit 2020 dhe shkurtit 2021, përpara disponueshmërisë së vaksinave. Prej tyre, 73 thanë se kishin agjëruar me ndërprerje të paktën një herë në muaj dhe mesatarisht për më shumë se 40 vjet.

Siç shpjegohet nga Dr. Benjamin Horne, “agjërimi me ndërprerje nuk lidhej me nëse dikush doli apo jo pozitiv për koronavirusin, por u shoqërua me sëmundshmëri më të ulët kur pacientët rezultuan pozitivë për virusin”.

Shkencëtarët patën mundësinë të vëzhgonin nga afër dhe për një kohë të gjatë ata që agjëronin, kryesisht për arsye fetare. Më konkretisht, rreth 62% e popullsisë së shtetit të Utah i përket Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (Mormonëve), dhe besimtarët e saj zakonisht agjërojnë të dielën e parë të muajit, duke qëndruar pa ngrënë ose pije për dy. vakte të njëpasnjëshme.

Dr. Horne thekson se nevojiten më shumë kërkime për të kuptuar pse agjërimi me ndërprerje lidhet me sëmundje më të butë nga infeksioni COVID-19, por ai tha se ka të ngjarë për shkak të mekanizmave që ndikojnë në trup.

Për shembull, uria zvogëlon inflamacionin, veçanërisht pasi inflamacioni i tepërt shoqërohet me një rezultat më të keq të sëmundjes. Në të njëjtën kohë, pas 12 deri në 14 orë agjërimi, trupi kalon nga përdorimi i glukozës në gjak në ketone, duke përfshirë acidin linoleik. “Ka një xhep në sipërfaqen e virusit SARS-CoV-2 në të cilin hyn acidi linoleik dhe e bën virusin më pak të aftë të lidhet me qelizat e tjera”, shton Dr. Benjamin Horne.

Një funksion tjetër i lidhur që aktivizohet përmes agjërimit të ndërprerë është autofagjia , e cila është “sistemi i riciklimit të trupit që ndihmon trupin tuaj të shkatërrojë dhe riciklojë qelizat e dëmtuara dhe të infektuara “, shton Dr. Benjamin Horne.

Në përmbledhje, Dr. Benjamin Horne thekson se nëse dikush dëshiron të marrë në konsideratë këtë praktikë, fillimisht duhet të konsultohet me mjekun e tij, veçanërisht të moshuarit, gratë shtatzëna dhe ata që vuajnë nga diabeti dhe sëmundjet e zemrës ose veshkave. Në fund, theksohet se agjërimi me ndërprerje nuk duhet të konsiderohet si zëvendësim i vaksinimit.