Enio Jaço: Dhoma Amerikane rekomandon fuqimisht tërheqjen e projektligjit mbi Amnistinë Fiskale!

Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jaço ka bërë thirrje këtë të mërkurë për tërheqjen e projektligjit mbi Amnistinë Fiskale. Ai vë në dukje se “rreziqet tejkalojnë ndjeshëm përfitimet!”.

Me anë të një deklarate në rrjetet sociale, Jaço ka nënvizuar se projektligji nuk ofron garanci të mjaftueshme se personat e përfshirë në veprimtari kriminale do përjashtohen nga amnistia.

Gjithashtu, ai shton se ligji do minonte përpjekjet për të përmirësuar klimën e biznesit dhe investimeve, duke shpërblyer konkurrencën e pandershme nëse do të miratohej.

American Chamber of Commerce (AmCham) in Albania believes that the risks of the Fical Amnesty draft law, significantly outweigh its benefits. The draft law does not provide sufficient guarantees that individuals implicated in criminal activities, would be excluded. If passed, the legislation would undermine efforts to improve the business and investment climate, by rewarding unfair competition.

We strongly recommend the withdrawal of this initiative!