FOTO/ Një i tretë në mes, zbulohet djali që i rrëmbeu zemrën Ilary Blasit

Divorci i Francesco Tottit me Ilray Blasi vijon të bëjë jehonë në mediat italiane. Pasi dyshja e famshme bëri publik vendimin e tyre, mediat kanë nisur një fushatë të vërtetë duke zbuluar detaje që sollën prishjen e martesës 17-vjeçare.









Ish kapiteni i famshëm u kap mat nën shoqërinë e Noemi Bocchi ndërsa së fundmi është zbuluar edhe mashkulli me të cilin Ilary kishte krijuar një lidhje paralele. Sipas Corriere della Sera, i treti i paftuar është Antonio Spinalbese, ish stilist flokësh, por që në Itali njihet si ish i dashuri i Belen Rodriguez, të dy kanë dhe një vajzë të vogël, Luna Mari.

Deri në këto momente as Ilray e as Spinalbese nuk e kanë mohuar një lajm të tillë. Ilray për momentin ndodhen me pushime në Afrikë së bashku me fëmijët e saj, pa Tottin.