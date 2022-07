“Je vrasës dhe hajdut!”/ Harta e re gjyqësore, Bardhi përplaset ashpër me Manjën te ‘Ligjet’: Ti duhet të ishe në burg!

Një debat i ashpër është zhvilluar në mbledhjen e sotme të Komisionit të Ligjeve, mes Gazmend Bardhit dhe ministrit Ulsi Manja.









Ndërsa po diskutohet për Hartën e re Gjyqësore, bardhi i është drejtuar Manjas në diskutim e sipër, duke i thënë se duhet të ishte në burg.

DEBATI:

Manja-Bardhit: I pyetët qytetarët e Bulqizës, të Malësi së Madhe etj. U ngritët në mëngjes…Jo se nuk ke pyetur asnjë. Ditën që ike nga zyra dyfishove tarfiat për qytetarët shqiptarë dhe që e kemi fituar në Gjykatë të Apelit. Ky është shqetësimi që ke ti për shqiptarët.

Nuk dua përgjigje prej teje se e ka dhënë Gjykata e Apelit me vendim. Të ka rrëzuar udhëzimin e përbashkët për tarfiat që ke firmosur me Ministrin e Financave.

Dhe vjen këtu dhe flet për shqetësimet e qytetarëve. Unë kam ardhur me shumë seriozitet për të diskutuar për hartën. Është një proces që është ndarë mes KLGJ dhe ministrit të Drejtësisë për buxhetimin dhe logjistikën e hartës.

Bardhi-Manjës: Ti duhet të ishe në burg

Manja: Unë s’jam vrasës

Bardhi: Je më shumë sesa vrasës, ti je vrasës dhe hajdut

Manja: unë nuk i kam duar të lyera me gjak. As xhaketën se kam të lyer me gjak dhe nuk e fus familjet shqiptare në konflikt.