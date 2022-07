Kryebashkiaku Veliaj nga shkolla e re “Andrea Stefani” në Tiranë: Zgjidhje e nevojës për institucioni arsimore në zonat si Lapraka dhe ‘Astiri’!

Një tjetër shkollë 9-vjeçare i shtohet buqetës së institucioneve të reja arsimore që hapin dyert këtë shtator.

E dizajnuar nga arkitekti i njohur italian, Stefano Boeri, shkolla “Andrea Stefani”, e integruar me parashkollor, do u shërbejë mbi 1 mijë nxënësve të komunitetit që jetojnë në zonën e Astirit dhe Doganës.

Shkolla e re u vizitua nga kryebashkiaku Erion Veliaj dhe deputeti i PS, Paulin Sterkaj.

“Shkolla “Andrea Stefani” mban një emër jashtëzakonisht dinjitoz dhe do të jetë edhe me kopsht dhe parashkollor”, tha Veliaj.

Teksa u bëri thirrje prindërve që të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollën më të afërt, ai deklaroi se tashmë ka marrë zgjidhje kërkesa e banorëve për institucione arsimore në portat hyrëse të Tiranës.

“Harmonizimi që i kemi bërë institucioneve arsimore në secilin ekstrem të njësisë; pra edhe te “Don Bosko” me shkollat “Vaçe Zela” e “Kristo Frashëri”, edhe në Kodër Kamëz, me shkollat “Kennedy” e “Nënë Tereza”, edhe te “Shqiponja” me shkollën “Andrea Stefani”, plus dy të tjerat në zonën e Astirit që i fillojmë këtë vit, praktikisht kemi akomoduar fëmijët e të gjitha familjeve që jetojnë ndër vite në portat hyrëse të Tiranës, si Astiri e Lapraka”, nënvizoi ai.