Kush janë dy vëllezërit që punonin për Elvis Demçen, kërkonte te merrte nën kontroll trafikun e drogës në Romë

Më shumë se banditë “të thjeshtë” provincialë dhe përtej mashtrimit të të ardhurave nga shtetësia të marra pa titull, vëllezërit Marco dhe Gabriele Bianchi, të dënuar me burgim të përjetshëm një javë më parë për vrasjen e Willy Monteiro Duarte, kishin një reputacion në rritje në mjediset kriminale, ndoshta edhe më shumë në harmoni me pozat e shefit që morën në rrjetet sociale. Për shembull, një nga emrat e rinj dhe më të frikshëm të botës së krimit të kryeqytetit flet për ta, shqiptari me origjinë, por shumë romak në mënyra dhe në rrjetin e tij të të njohurve, Elvis Demçe, i njohur si Spartaco.









36-vjeçari ishte në krye të bandës së bashkatdhetarëve tashmë në biznes me Fabrizio Piscitelli “Diabolik” dhe më pas gjithnjë e më autonom edhe në ambiciet e tij dhe tani ndodhet në burg për trafik droge. I përgjuar në kuadër të hetimit që zbuloi edhe synimin e tij për të kryer një sulm ndaj prokurorit që po hetonte mbi të, Demçe komenton urdhrin e arrestit që u vjen dy vëllezërve të Artenës kur ata tashmë janë të ndaluar për vrasjen e Willy.

Bëhet fjalë për një aferë droge për të cilën po heton prokurori i Velletrit dhe lajmi shumë shpejt arrin në veshin e Demçes, i cili në bisedën e koduar “Sky Ecc”, i pushtuar nga Karabinierët e Njësisë Hetimore në bashkëpunim me Europol, komenton me Francesco Bastianelli “Bigis”: Dhe shih pak kush i njeh ‘këta spiunët e ndyrë që bënin punë në shtëpinë tonë”, i thotë Demçe shokut të tij. “Si të pretendohet sheshi i dyqanit në zonën Velletri dhe Castelli Romani”, theksojnë Karabinierët e Departamentit Operativ – Njësisë Hetimore në raportin e tyre të fundit drejtuar prokurorëve antimafia Francesco Cascini dhe Mario Palazzi. Pikërisht në atë territor të bardhët zgjeronin interesat e tyre kriminale, të mbështetur nga reputacioni i njerëzve të dhunshëm që i paraprinë.

Një nga rrethanat që i bindi gjyqtarët e Gjykatës së Assize të Frosinone për t’i dënuar ata me dënimin maksimal për vrasjen e Willy. Vlerësimi që i bën banda e Demçes është një përbuzje totale: “Zoti im, unë i njoh ata dy Downs që kanë bërë dëmin me ngjyra me atë fëmijë që vranë”. Dhe sërish: “Sti cessi famëkeq, e ke parë çfarë fotoje është e detyruar”? Në burg, të bardhët nuk e patën një jetë të lehtë dhe arroganca e tyre u kthye kundër tyre . Vetë Demçe duket se dëshiron t’i “dënojë” ata: “Janë në G9 (krahu i burgut Rebibbia, ed), ndoshta duke i shtrënguar”.

Nëse dëshironi të qëndroni të përditësuar mbi lajmet e Romës, regjistrohuni falas në buletinin “Shtatë kodrat e Romës” nga Giuseppe Di Piazza. Ajo mbërrin çdo të shtunë në kutinë tuaj postare në orën 7 të mëngjesit.