Kush do të bëhet Kryeministër i Britanisë? / ‘The Times’ sjell profilin ndryshe të 8 kandidatëve që duan postin e Boris Johnson!

Rishi Sunak









A do të ketë stimul me Rishi? Apo po arrin kulmin shumë shpejt? Fushata e Sunak ka filluar dhe funksionon shumë kohë përpara lançimit të djeshëm të Ëestminster. Duket si një projekt shumë muajsh në shqyrtim. Shtimi i Dominic Raab dhe Grant Shapps te mbështetësit e tij i ka dhënë kauzës së tij një mbështetje të atyre pro largimit që i mungonte më parë, pavarësisht nga kredencialet e tij si Brexiteer. Sunak, 42 ​​vjeç, ka një problem më të madh me rekordin e tij për taksat e larta si chancellor. Përgjigja taktike: vendosje e theksit te përgjegjësia fiskale dhe murmuritni në heshtje se shkurtimet e taksave do të vendosen më afër zgjedhjeve të ardhshme. Ai është gjithashtu i zgjuar. Kjo nuk është domosdoshmërisht diçka që mund të thuhet për të gjithë rivalët e tij.

Liz Truss

Në një farë mënyre, sekretarja e Jashtme e ka kthyer veten nga një “Kamerun Remainer” në kandidaturën kryesore të Jacob Rees-Mogg dhe Nadine Dorries. Mbështetjet e tyre mund të mos i sigurojnë asaj shumë pikë në zonat metropolitane, por me anëtarësimin e Partisë Konservatore ato kanë shumë rëndësi. Truss, 46 vjeç, e cili ka kaluar pjesën më të madhe të vitit të kaluar duke u përpjekur të duket si Margaret Thatcher, ka një këmbëngulje të caktuar. Bota ligjore ende del në njolla të purpurta kur kujton qëndrimin e saj si sekretare e drejtësisë në vitet e Theresa May. Mandarinat në Ëhitehall do të ktheheshin në pije të forta nëse ajo fitonte këtë garë. Dhe për shumë aktivistë konservatorë, kjo është arsye e mjaftueshme për të votuar për të.

Penny Mordaunt

Ministrja e tregtisë që mbështet Brexit, 49 vjeç, dhe ish-sekretarja e mbrojtjes vë theksin te lidhjet e saj detare (ajo përfaqëson një vend në Portsmouth), por ajo ka qëndruar shumë në bankën e të akuzuarve deri më tani gjatë fushatës. Të tjerë thonë se profili i saj i ulët ndihmon për të maskuar mërzinë e saj. Ajo është Theresa May me flokë më të mëdhenj, thonë jobamirësit. Ajo është shoqërisht liberale dhe nuk ka asnjë problem me të drejtat trans. Dhe ajo, le të jemi të sinqertë, ka flokë të mrekullueshëm.

Jeremy Hunt

Përshëndetje, Jeremy, ku jeni? Një muaj më parë, ish-sekretari i shëndetësisë dhe dikur drejtuesi i Charterhouse u cilësua si Njeriu me më shumë gjasa për të fituar. Deputetë të ndryshëm nxituan të ishin në krah të tij. Por deri më tani 55-vjeçari mezi ka bërë një gjë dhe kërpudhat e vogla mund të ndihen paksa të hutuara. A mund të zbulojnë mjekët ndonjë puls? A është Jeremy një memec? Në kohën e votëbesimit të deputetëve ndaj Boris Johnson, po thuhej se Hunt do të kthehej ashpër djathtas dhe po premtonte se do të prishte protokollin e Irlandës së Veriut nëse ai do të bëhej kryeministër. Deri më tani kjo nuk ka ndodhur.

Tom Tugendhat

A e dini se gjysmë francezi Monsieur Tugendhat, 49 vjeç, ka qenë pjesë e ushtrisë? Nëse jo, nuk mund t’i keni kushtuar vëmendje sepse ai e përmend atë praktikisht sa herë që flet. Oficeri i dikurshëm i Korpusit të Inteligjencës ndoshta do të ishte zgjedhja e Islingtonit për udhëheqësin e konservatorëve. Ai është pro BE-së, urban, sharmant dhe jofisnor. Por si luajnë cilësi të tilla në anëtarësinë e konservatorëve? Videoja e tij e fushatës ishte, për admiruesit, jashtëzakonisht serioze dhe e nxitur nga problemet. A nuk kemi pasur mjaft vulgaritet në politikën tonë? Mohon se ai ka për qëllim thjesht të marrë një vend në kabinet.

Kemi Badenoch

Nëse gara ka pasur një fishekzjarre, 42-vjeçari Badenoch është ajo. Ajo e ka përdorur garën për të pohuar veten si një lojtare në punët e partisë konservatore, edhe pse nuk ka qenë (ende) në kabinet. Me origjinë nigeriane, e lezetshmja Kemi mund të shpëtojë me sulme ndaj korrektësisë politike që pak kolegë të bardhë mund t’i provonin ndonjëherë. Ajo përdor një kompjuter tabletë dhe jep përgjigjet e saj të shpejta dhe të vërteta me një zë që tingëllon sikur të jetë kalitur me raki dhe tym puro. Fitoi mbështetjen e Michael Gove, por, më e rëndësishmja, forcoi reputacionin e saj si “Një për t’u parë (One to Watch)”.

Nadhim Zahawi

Javën e kaluar ai u bë chancellor i thesarit dhe menjëherë i tha Johnson të largohej. Për ndoshta pesë minuta u duk sikur Zahawi, 55-vjeçari i lindur në Bagdad, kishte dalë në pole position, por rënia e Johnson ndoshta erdhi shumë shpejt. Ai shkëlqeu në fjalimin e tij në Dhomat e Luftës Churchill të hënën, por jo në një mënyrë të mirë. Mund të ishte këshilluar më mirë të kishte mbajtur nën kontroll ambiciet e tij dhe të ishte bërë krahu i djathtë i dikujt tjetër.

Suella Braverman

Kur prokurorja e përgjithshme njoftoi se ajo do të ishte lidere konservatore, shumë do të kenë pyetur: “Kush?”. Braverman, 42 vjeç, një anëtare e Brexitit, familja e së cilës vinte nga Mauritius dhe Kenia, ka folur me guxim se kë do të emërojë në “administratën time”, por askush nuk mendon se ajo do t’i afrohet suksesit. Por ju duhet të mrekulloheni me vetëbesimin e saj. Burimet ligjore hezitojnë ta vendosin atë në divizionin e lartë të avokatëve. Mund të jetë me fat për të mbajtur një vend në tryezën e kabinetit. /BW