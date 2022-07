Mickey Rourke ndjehet xheloz për Tom Cruise: Ai është i parëndësishëm, ka bërë të njëjtën gjë për 35 vjet

Video e aktorit të njohur amerikan, Mickey Rourke duke e quajtur Tom Cruise “të parëndësishëm” në shfaqjen e Piers Morgan po bën xhiron e internetit. Rikthimi i filmit historik të Cruise ‘Top Gun’ e ka kthyer atë në qendër të vëmendjes ndaj komenteve të ndryshme.









Për Rourke, Tom Cruise nuk është i krahasueshëm me aktorët e tjerë të Hollivudit, pasi, argumentoi ai, ai ka bërë të njëjtën gjë për shumë vite. “Djali ka bërë të njëjtën gjë për 35 vjet. Nuk kam asnjë respekt për këtë”, dëgjohet të thotë aktori, duke folur në emisionin Piers Morgan, i pyetur për rikthimin e “Top Gun” 36 vite më vonë.

“Top Gun: Maverick” mund të ketë thyer arkat, duke fituar mbi 1 miliard dollarë, por kjo nuk do të thotë asgjë për yllin e “Sin City”. Ai nuk hezitoi të fshihte pakënaqësinë e tij në kundërshtim me suksesin komercial të filmit, duke thënë: “Nuk më interesojnë paratë dhe fuqia”, më pas duke pretenduar se aftësitë e aktrimit të Cruise janë të pakrahasueshme me aktorët e tjerë.

“Ajo që më intereson është kur shoh veprën e Al Pacinos dhe Christopher Walken dhe Robert De Niro dhe Richard Harris dhe Ray Winstone, ky është lloji i aktorit që dua të jem. Dhe si Montgomery Clift dhe Marlo Brando në ato kohë”, theksoi ai.

Është karakteristikë se kur prezantuesi këmbënguli në pyetjen nëse Tom Cruise e konsideron aktor të mirë, Rourke nuk i ka “përtypur” fjalët. Konkretisht ai tha: “Mendoj se është i parëndësishëm, në botën time”, u përgjigj ai.

Mickey Rourke says Tom Cruise isn’t a very good actor because he doesn’t take roles that challenge him: “I think he’s irrelevant.” pic.twitter.com/30r7b3Jxz2 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) July 11, 2022

Vlen të theksohet se rikthimi i Tom Cruise në ekranin e madh në maj u prit me komente pozitive.

Të ardhurat totale të filmit kanë kaluar një miliard dollarë. I vetmi film që ka arritur diçka të ngjashme është Spider-Man: No Way Home i vitit 2021.

Duke folur për suksesin e madh të filmit, kreu i shpërndarjes vendase të Paramount, Chris Aronson tha në një deklaratë: “Jam i kënaqur që morëm këtë vendim për të qëndruar. Ky film do të jetë një hit i madh. Do të tërheqë njerëzit në teatro që nuk kanë qenë për një kohë të gjatë”. Aronson po i referohej faktit që filmi duhej të shfaqej premierë në qershor 2020, por u shty për shkak të pandemisë. Filmi më i suksesshëm i Tom Cruise ishte në vitin 2018 me Mission Impossible. Dallimi midis dy filmave është dukshëm i madh.

Fansat po kërkojnë me shpejtësi për vazhdimin

Fansat e filmit tani shpresojnë për një vazhdim të Maverick – një vazhdim i vazhdimit – por askush nuk i është përgjigjur një gjëje të tillë.

Duke folur për ‘Metro.co.uk’ në premierën në Londër, Tom Cruise shmangu përgjigjen: ‘Mendoj se sonte do ta shijoj këtë natë, këtu. Kanë kaluar 36 vjet nga filmi i fundit dhe të gjithë kemi punuar kaq shumë. Është një natë kaq e mrekullueshme”.

“Të hapen më në fund kinematë dhe të shohin njerëzit duke e shijuar atë, dhe nuk e di… me gjithçka që kanë kaluar të gjithë, të mund të shikosh dhe të shoh të gjithë të veshur… është një natë e bukur”.