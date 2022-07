Sfidë e re për Berlinin zyrtar/ Nga 1 gushti, Gjermania ndalon blerjen e qymyrit rus!

Gjermania do të ndalojë blerjen e qymyrit nga Rusia më 1 gusht dhe të naftës më 31 dhjetor, tha zëvendësministri i financave i vendit Gerg Kukis gjatë një konference për shtyp në Sidnei.

“Por sfida e madhe përpara Berlinit do të jetë plotësimi i boshllëkut të madh që do të krijohet kur Bashkimi Evropian të ndalojë blerjen e gazit natyror nga Moska, sasia e të cilit arrin në 158 miliardë metra kub në vit. Ne do të ndalojmë blerjen e qymyrit rus brenda disa javësh ,” i tha zyrtari gjerman gjatë Forumit të Energjisë në Sydney, të bashkë organizuar nga qeveria australiane dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA).