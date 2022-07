“Skema e inceneratorëve jo e vështirë për t’u zbuluar”, ish-prokurori Eugen Beçi: Autorët kanë pasur mbështetje

Ish-prokurori Eugen Beçi deklaroi se skema e mashtrimit me inceneratorët nuk ishte e vështirë për t’u zbuluar, ndërsa theksoi se autorët duket se kanë pasur mbështetje









I ftuar në ‘Open’ në News24’ Beçi tha se për këtë rast ka një thes me vepra penale.

‘Këtu kemi një thes me vepra penale. Ktu mund të kemi dhe kërcënime. Duke realizuar procesin do arrish në konkluzionin nëse kemi të bëjmë me një grup të strukturuar apo me një grup të thjeshtë. Që të nxjerrësh këto fatura, duhet dhe fizikisht të shkon te inceneratorët. Duket se askush nuk është kujdesur që të fsheh dhe të krijojë të bëjë një skemë të vështirë për t’u zbuluar. Personat që po kryejnë veprën nuk kanë pasur frikë se do zbulohen. Duket se mbështetja e autorëve të krimit ka qenë me mburojë”, tha Beçi.