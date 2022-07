Sondazhi/ Vetëm 18% e amerikanëve thonë se Biden duhet të kandidojë për rizgjedhje në vitin 2024

Vetëm 18% e amerikanëve thonë se Presidenti Biden duhet të kandidojë për rizgjedhje në vitin 2024, sipas sondazhit të fundit të Yahoo News/YouGov – numri më i ulët deri më sot. Gati dy të tretat (64%) thonë se ai duhet të largohet.









Dhe për herë të parë, më shumë demokratë tani thonë se Biden duhet të kalojë një mandat të dytë (41%) sesa thonë se ai duhet të ndjekë një mandat (35%).

Sondazhi i 1672 të rriturve amerikanë, i cili u krye nga 8 korriku deri më 11 korrik, përfaqëson ndoshta provat më të forta deri më sot të pozitës së përkeqësuar të presidentit me votuesit – duke përfshirë ata në partinë e tij. Që nga fundi i majit, numri i amerikanëve që thonë se Biden duhet të kandidojë për rizgjedhje ka rënë me 7 pikë; ndër demokratët, ky numër ka rënë me 8 pikë.

Ndërkohë, të pyetur se “kë do të donin të shihnin më mirë si kandidatin demokrat për president në vitin 2024”, vetëm rreth një e katërta (27%) e demokratëve dhe të pavarurve me prirje demokratike thonë Biden. Më pak thonë zëvendëspresidentja Kamala Harris (19%); shumica thonë ose “dikush tjetër” (20%), ata “nuk janë të sigurt” (30%) ose se “nuk do të votonin” (4%).

Asnjë president i SHBA-së nuk ka refuzuar të kandidojë për t’u rizgjedhur që nga demokrati Lyndon B. Johnson në vitin 1968, dhe Biden ka këmbëngulur vazhdimisht – si publikisht ashtu edhe privatisht – se ai do të konkurrojë për një mandat të dytë.