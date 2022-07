Urdhri profesional i inxhinierit, shkatërrimi i inxhinierisë

Një draft i propozuar nga deputetë të Kuvendit të Shqipërisë kërkon të përfshihen në një urdhër profesional të gjithë inxhinierët, por nuk është parë e arsyeshme të pyeten inxhinierët. Ky është realiteti, me të cilin po përballen sot inxhinierët dhe të cilin po e kundërshtojnë me forcë. Kur e lexon titullin në pamje të parë duket si një iniciativë e rregullt dhe jo problematike. Por, në fakt UPI është një shkatërrim që po i bëhet profesionit të inxhinierit. Çdokush me të drejtë do të pyesë PSE JO?









1. Jep pushtet me ligj për një grup të paracaktuar njerëzish që janë pikërisht autorët e Urdhrit (që këtu kuptohet kujt i shërben).

2. Vë në rrezik të përjetshëm profesionin e inxhinierit duke e varur atë në duart e Këshillit Drejtues të UPI (pra, të një grupi të vogël individësh, të cilët janë profesionistë si vetë anëtarët e tij duke pasur konflikt të hapur interesi).

3. UPI i ka dhënë të drejtë vetes të shfuqizojë të gjitha licencat e lëshuara deri tani (me të cilat po punojnë inxhinierët brenda dhe jashtë vendit) dhe detyron të gjithë inxhinierët të regjistrohen në regjistrin e tij si i vetmi dokument, me të cilin mund të ushtrosh të drejtën e inxhinierit.

4. UPI kërkon të mbyllen të gjitha strukturat shtetërore që operojnë sot në shërbim të sektorit inxhinierik dhe jo vetëm edhe të ndërtimit në tërësi dhe të kalojnë në duart e UPI-t, duke ulur nivelin e sigurisë dhe garancinë e një klime të barabartë për të gjithë operatorët në këto aktivitete.

5. UPI do organizojë “Provimin e shtetit” për të gjithë inxhinierët e sapo diplomuar duke anashkaluar kështu Institucionet Universitare, për të cilët gjithashtu UPI ka menduar që t’ju imponojë edhe Kurrikulat Universitare që këto universitete duhet të aplikojnë !!!!!

6. Pasi inxhinieri ka kaluar filtrin e parë të Provimit të Shtetit, ai është i detyruar t’i nënshtrohet herë pas here (kur e shikon UPI të arsyeshme) Testimit të Përditësimit të Njohurive, i cili gjithashtu mund të të penalizojë në ushtrimin e profesionit, duke të kufizuar fushën e aktivitetit ose duke të fshirë emrin nga regjistri i UPI që praktikisht kjo të heq të drejtën e ushtrimit të profesionit, pra, bukën e gojës për atë familje.

7. Jo vetëm kaq por edhe në rastet kur i ke kaluar tashmë këto faza (të cilat janë shumë problematike dhe lënë shteg për abuzim, korrupsion, seleksionim të pandershëm të profesionistëve etj.), UPI me anë të autoritetit që mbart Komisioni i Disiplinës, kur merr një ankesë nga çdo anëtar, koleg apo klient i çfarëdoshëm, bën shqyrtimin e kërkesës dhe merr masa penalizuese për inxhinierin deri në heqjen e emrit nga regjistri, pra, i heq të drejtën e ushtrimit të profesionit. Kjo lë shteg për prishje të klimës së tregut të lirë dhe monopolizim të profesionit të inxhinierit, dhe jo vetëm edhe të kompanive të ndërtimit që ushtrojnë aktivitetin e tyre bazuar në licencat e inxhinierëve përkatës, nën pushtetin e një grupi njerëzish të vetëshpallur me ligj të organizatës së UPI-t.

8. Për të bërë kalimin e kompetencave nga organet shtetërore në duart e UPI-t, vetëm vitin e parë nga buxheti i shtetit do të konsumohen 1.103.320 euro, që do t’jua bëjmë dhuratë me taksat tona, kandidatëve për drejtimin e UPI-t.

DHE KY ËSHTË VETËM FILLIMI! DHE KY ËSHTË VETËM FILLIMI!

Për të gjitha këto dhe në respekt të detyrës ndaj qytetarëve që i kanë zgjedhur, ftojmë të gjithë anëtarët e Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, të votojnë kundër këtij projektligji, duke u dhënë shpresë qytetarëve që KY VEND BEHET. Në emër të inxhinierëve që e kundërshtojnë këtë urdhër.

*Inxhiniere elektrike/Elektronikë/ Telekomunikacion