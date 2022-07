Agnesa Vuthaj bie pre e një grabitjeje/ Vlera marramendëse e parave dhe stolive që iu vodhën!

Ish-Miss Kosova, Agnesa Vuthaj, ka rënë pre e një grabitjeje. Ajo sot ka denoncuar ngjarjen në Policinë e Kosovës, ku ka deklaruar se në shtëpinë e saj në Çagllavicë kanë hyrë disa grabitës.

Bukuroshes i kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme parash dhe stoli të çmuara ari. Ndërkohë nga vetë Agnesa nuk ka patur asnjë reagim publik.

“Lidhur me këtë informatë është angazhuar njësia policore, ku e njëjta ka kontaktuar me sigurimin e lagjes dhe na njofton se persona të panjohur kanë hyrë me forcë në shtëpinë e Agnesa Vuthajt, ku kjo e fundit nuk është prezente dhe kanë vjedhur mbi 100 000 (njëqind mijë) Euro para të gatshme dhe diku rreth 300 000 mijë euro gjëra të çmueshme duke përfshirë, ari, orë dhe bizhuteri të ndryshme”, thuhet në raportin e Policisë.