“Banditë të rrezikshëm dhe në kërkim për vrasjen e policit”/ Arrestimi i dy shqiptarëve në Greqi, Policia del me komunikatë zyrtare: Gjenden arsenal armësh në banesat e tyre!

Policia greke ka dalë sot në një komunikatë zyrtare lidhur me arrestimin e dy personave një natë më parë, që ishin në kërkim për vrasjen e një oficeri policie në prill të 2017-s, periudhë kjo që përkon me vrasjen e komisarit Artan Cukut.









Në këtë komunikim bëhet me dije se pas një hetimi të detajuar nga Prokuroria, u arrestuan autorët e ngjarjes së rëndë ndodhur në zonën e Vulës, ku gjatë një konflikti për larje hesapesh mes dy grupeve shqiptarësh jashtë një furre buke në rrugën “Ermou”, u plagosën me armë 3 persona, ndërsa 2 të tjerë me sende të forta.

Dy nga autorët, një 42 vjeç dhe një shtetas 34 vjeç, tw cilët janë nga Shqipëria, u arrestuan mëngjesin e djeshëm, ndërsa një tjetër autor, 35 vjeç, ndodhet tashmë në Qendrën e Paraburgimit. Për sa më sipër janë të bashkëakuzuar edhe dy persona të tjerë.

Nga hetimet e kryera, 42-vjeçari u gjet dhe u sekuestrua: pistoletë me fole silenciatori dhe karikator me 14 fishekë në dhomën e tij, 132 fishekë, 3 karikatorë, istolete, 2 thika, sëpatë, Pajisja e interferencës së sinjalit elektronik (bllokues GPS), detektor i pajisjes elektronike – gjurmimi i gabimeve, Jelek antiplumb, dioptri me armë të gjata, 2 wireless portative, tabletë, 6 celularë,3 pako lidhje telefonike, mjeti në pronësi të tij, i cili është përdorur për kryerjen e veprimeve të mësipërme, shuma prej 10.750 euro

Ndërkohë, në posedim të 34-vjeçarit të arrestuar janë sekuestruar: thikë, celular, Taksi D.X.E, të arrestuarit me dosjen e ngritur ndaj tyre do të dërgohen në Prokurorinë Penale të Athinës.

Mësohet se një prej tre të identifikuarve si autorë, rezulton i mbrojtur nga një nga avokatët me më emër në Greqi.

Policia bën me dije se në ngjarjen në Voula morën pjesë 6 persona. 4 mbërritën në vendngjarje me një fuoristrade me targa bullgare dhe një mjet tjetër ndërsa dy të tjerë ndodheshin jashtë furrës së bukës.

Burime bëjnë me dije se disa prej personave të përfshirë në ngjarjen në Voula rezultojnë me precedentë për grabitje dhe ngjarje të tjera të përgjakshme në Greqi.

Kujtojmë se për vrasjen e Çukut, më 8 prill të 2017-s pranë banesës së tij në “Rrugën e Kosovarëve”, akuzohen si porositës Bledar Jambelli dhe Shpëtim Leci. Ata akuzohen se kanë paguar Mikel Shallarin për vrasjen e Cukut. /BW