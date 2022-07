Coronavirusi ‘Centaur’/ Me çfarë simptomash shfaqet mutacioni i ri?

“Lufta që ekziston, e përjetshme, e njeriut me mikrokozmosin e mikrobeve dhe viruseve, duket se nuk ka fund. Mutacionet janë armët që mikrobet dhe viruset duhet të jenë në gjendje të shpëtojnë nga presioni njerëzor”, tha Profesor Emeritus i Pediatrisë dhe Presidente e Komitetit Kombëtar të Imunizimit, Maria Theodoridou, në fillim të vitit 2021, në lidhje me llojin B117 të variantit Alpha, më i njohur si “mutacioni britanik”.









Një vit e gjysmë më vonë, kukura e koronavirusit SARS-CoV-2 duket e pashtershme dhe, pas mutacioneve Delta dhe Omicron në nënvariantet e fundit BA.4 dhe BA.5 që janë përgjegjëse për ringjalljen e epidemisë sot, virusi prezanton njerëzimin me mutacionin “Centaurus” (Centaurus). Konkretisht, është nënvarianti i ri i Omicron me emrin shkencor BA.2.75 që u zbulua për herë të parë në Indi majin e kaluar dhe tani rastet e tij janë regjistruar në të paktën 10 vende të tjera, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, Australi, Gjermani, Japoni. dhe Kanadaja.

Simptoma të dyshimta

Peizazhi është ende i turbullt në lidhje me nënvariantin “Centaur”, duke pasur parasysh shpërndarjen e tij të fundit në popullsi dhe të dhëna ende të paplota. Për sa i përket ngjitjes dhe sëmundshmërisë së tij, ashtu edhe për simptomat që shoqërojnë infeksionin me një lloj specifik, shkencëtarët mbështeten në vëzhgimet e hershme. Sipas tyre, simptomat janë të ngjashme me nën-variantet e tjera të Omicron dhe përfshijnë:

kollë

ethe

lodhje ose dobësi

dhimbje koke

kongjestion i hundës dhe/ose rrjedhje e hundës;

simptoma të tjera të frymëmarrjes që sugjerojnë një ftohje ose grip.

Dhimbja e fytit kryesisht dhe më pas diarreja , gulçimi, të vjellat dhe dhimbjet e muskujve janë disa simptoma dytësore që janë shoqëruar me sëmundjen nga varianti Omicron dhe nënvariantet e tij, ndërkohë që ka mundësi të vogla për erë dhe pa shije, kryesisht simptoma të sëmundja me COVID- 19 në valët e para të pandemisë.

Vihet re se për shkak të periudhës më të shkurtër të inkubacionit që karakterizon Omicron dhe nënvariantet e tij, vlerësohet se simptomat shfaqen më shpejt pas infektimit.

Vlerësimet e para shkencore

Aktualisht nuk ka asnjë konsensus brenda komunitetit shkencor mbi mundësinë që nënvarianti i ri ‘Centaur’ të mbizotërojë mbi shtamet BA.4 dhe BA.5 dhe të shkaktojë një valë të re pandemike. Disa shkencëtarë e lidhin pamjen e saj me një rritje të rasteve, siç është rasti në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, dhe parashikojnë një përhapje më të shpejtë për shkak të më shumë mutacioneve që ajo mbart në proteinën e majës në krahasim me shtamet BA.2, BA.4, BA. 5 dhe mutacione të tjera të SARS-CoV-2.

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) e klasifikoi atë më 7 korrik si një “variant nën mbikëqyrje”, domethënë mbart indikacione se mund të jetë më ngjitëse ose e lidhur me një sëmundje më të rëndë, e cila ende nuk mund të vlerësohet. Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) po ecën në një drejtim të përbashkët , duke njoftuar se po e monitoron nga afër dhe pret më shumë të dhëna për të vlerësuar seriozitetin e saj.

Deklarata në lidhje me sforcimin e “Centaur” në televizionin SKAI ka bërë edhe asistenti i Epidemiologjisë dhe anëtari i Komisionit të Ekspertëve, z. , pra monitorimi i përhapjes së tij.

Vlerësime më pak optimiste shprehu përmes llogarisë së tij personale në Facebook, profesori i Pulmologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Kretës, z. Nikos Tzanakis, duke folur për një surprizë problematike nga koronavirusi që ai priste të ndodhte brenda shtatorit dhe se “gjërat po bëjnë. nuk duken mirë”. Në postimin e tij ai thotë:Ky evolucion i virusit, me një afinitet të madh me Omicron 2, ndoshta do të na shqetësojë përsëri pasi është ndoshta më ngjitës se Omicron 5. Gjëja më e rëndësishme është që zhvillimet e rrufesë me shtamet mutant vënë në provë përgjigjen strategjike ndaj pandemia e deritanishme. A duhet të rishikohen pikat kyçe të deritanishme? A është e drejtë të paralelizohet kjo pandemi me pandemitë e njohura deri më tani dhe të përdoren të njëjtat kundërmasa? A duhet pasuruar strategjia jonë me kundërmasa të reja inovative që teknologjia dhe shkenca tashmë po promovojnë? Le të mbetemi optimistë dhe përkrahës të pamëshirshëm të shkencës’.

Lidhur me sëmundshmërinë e nënvariantit të ri, disa shkencëtarë janë qetësues, duke përmendur sëmundjen më të lehtë që karakterizon variantin Omicron në përgjithësi, ndërkohë që në fund lënë pak hapësirë ​​për mbrojtje adekuate nga vaksinat e disponueshme, megjithëse më 6 korrik OBSH rekomandoi vaksinimin – fillestar ose përforcues – për grupet me rrezik të lartë, thonë të moshuarit, personat me sëmundje kronike, imuniteti i dobësuar dhe punonjësit e shëndetësisë.