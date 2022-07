“Drejt një agimi të ri!”/ Dhjetë ditë para largimit nga Presidenca, Meta publikon foton krah këshilltarëve të tij. Mesazhi që jep

Presidenti Ilir Meta ka publikuar në rrjetin e tij social Facebook, një foto krah këshilltarëve të tij, Tedi Blushi dhe Edmond Panariti.









Këtë foto, kreu i shtetit e ka shoqëruar me një përshkrim: Drejt një agimi të ri.

Sakaq, postimi vjen vetëm 10 ditë nga momenti kur Kreu i Shtetit do të lërë zyrën e Presidencës, për t’u rikthyer siç ai vetë ka deklaruar në politikën aktive të Shqipërisë.

Meta nuk e ka mohuar rikthimin me një aksion politik opozitar dhe as me një forcë të re politike, ndaj mbetet për t’u parë se cili është mesazhi që fshihet pas këtyre fjalëve.