“I dukemi si lëng groshi”, Saimir Koreshi-qeverisë: E bëtë reformën në drejtësi sistem me gogla, asnjë s’po thërret ‘bingo’

Duke u ndalur te harta e re gjyqësore, Koreshi tha se avokatët po protestojnë për një të drejtë të tyre, për një sistem drejtësie që sipas tij është bërë si çorape e grisur që qeveria po mundohet ta arnojë.

“Parlamenti është bërë si han pa porta. Tani ikë ata. Meqë i keni thirrur lavde, ne i dukemi si lëng groshi. Aktorët janë të rinj, reforma në drejtësi e njëjta, janë aktorët e rinj. Avokatët sot janë në protestë për këtë reformën në drejtësi, për mënyrën se s po e konceptoni këtë reformë. Sot kanë qenë në dyert të KLGJ të gjithë avokatët e Shqipërisë. Njerëzit nuk po marrin shërbim. Janë bojkotuar seancat gjyqësore prej gati 1 muaj. Seancat e tjera të masës së sigurisë, patjetër kanë nevojë për përfaqësim. Se ju nuk i dëgjoni. Ju vini këtu he i ndani fletë lavdërimi për ta. Si mund të jepet për këtë reformë në drejtësi? Se futët një drejtësi me gogla, një sistem goglash që kemi 6 vite ku asnjë s’po thërret bingo. Reforma në drejtësi dështoi që në hapat e parë. Ju që në fillimet e tuaja keni gabime. I interesoi kryeministrit që të merrte në dorë pushtetin gjyqësor. Prej vitesh gjykata nuk ishte funksionale dhe prej vitesh ka një stok dosjesh, sa qe qeveria po heq dorë nga disa dosje. Ai sistem drejtësie që e bëtë çorape me arna, dhe doni ta qepni me këtë hartë territoriale. S’mund të hetohet një hetim civil apo penal kur ju u plasi bomba në sistemin penal administrativ.

Do të thotë se ju nuk keni dëshirë që të rifusni këtë koncept. Po eliminoni gjykatat e rretheve. Në gjykatën e Lushnjës mesatarja e dosjeve është 550. Ne po eliminojmë. Pse? Argumenti më banal është; pse ai i Korçës të presë 6 vite dhe ai i Tiranës ta marri shpejt. Pak njerëz kemi që janë të zotë? Mbaruan ata me teser PS-së, dramë e madhe është, jam dakord. Sistemi është në kolaps. Nuk mund të presin pensionistët 7 vite për të gjykuar një çështjes në apel. E kanë ankimuar një vërtetim fakti apo një proces, se nuk ekzistojnë në kohën e kooperativës. dhe marrin një pension mizerabël. Ju po hiqni shumë kategori të tjera. Ju po ja ktheni shërbimin ndaj qytetarëve. Të gjithë siç e thanë dhe kolegët, të gjithë duan ë vinë me shtëpi në Tiranë. Po mirë të gjithë në Tiranë do vinë? Në qytetet e vogla nuk meritojnë që të kenë drejtësi? E cila për hir të së vërtetës funksionon edhe pse çalon. Ju do i bashkoni çështjet e Lushnjës dhe të Fierit, të presësh që të falë çështja divorci pas 6 muajsh. Distanca do të jetë kilometrike dhe ne presim reformë në drejtësi. Kjo është reformë në kusari. Ju po i bëni çorapë po i emëroni në Kushtetuese njerëz që nuk kanë kaluar vettingun, për t’i mbajtur peng, për mos të bërë drejtësi.”, tha Koreshi.