“Kam mërzitur Netën dhe Pandin”/ Erion Braçe interpelancë me ministren e Bujqësisë, ironi në Kuvend: Numri i lopëve është rritur, i zëvendësojnë me qumësht pluhur dhe vaj palme!

Deputeti Partisë Socialiste, Erion Braçe, e nisi interpelancën e sotme në Kuvend me ministren e Bujqësisë Frida Krifca, me një ironi ndaj kolegëve të vetë në lidhje me qëndrimet e tij për Bujqësinë kundër qeverisë.









Braçe thekson se ai është akuzuar si populist, dhe shton me nota ironike se me këto qëndrime të tij mërziti dhe kolegët socialist Pandeli Majko dhe Antoneta Dhima, duke ndarë njerëzit e zakonshëm nga elita e bujqësisë.

“Kam bërë populistin kaq kohë kam mërzitur edhe Netën edhe Pandin, keq kam bërë. Vajta i ndava unë njerëzit e zakonshëm nga elita e bujqësisë, pastaj nxita mosbesim ndaj tyre, në fakt ata nuk i njeh kush aty ku janë fshehur. Ngrita popullin e Bujqësisë nga kokulur në fushë lartë, dy filmat e sotëm në Facebook, duke ulur poshtë elitat film-bërëse të tregtarëve. Bëra dhe më shumë kur nxita mosbesim ndaj rregullave të lojës, më keq akoma e solla në pozitë konfliktuale që ndan bujqit nga një grup tregtaresh të bërë bashkë në një kartel. Kaq keq kam bërë, tani do bëhem realist. Deputeti ka si qëllim votën e drejtë dhe pa lekë që pranon situatën dhe gjendjen, më mirë dhe të flasë në rrethanat e çështjes. Bujqësia po rritet normalisht, kjo nuk është normale është e jashtëzakonshme . Ne po rritemi dhe kjo nuk ka ndodhur më para, rritja ekonomike e Bujqësisë për tremujorin e parë na e konfirmoi këtë”, tha Braçe.

Zv/kryeministri Erion Braçe ka folur në Kuvend për situatën ekonomike të fermerëve në raport me grumbulluesit. Sipas tij këta të fundit fitojnë më shumë në kurriz të të parëve.

Braçe ironizoi duke marrë si shembull numrin e lopëve. Ai tha se duhet thënë se ato janë shtuar edhe pse tani hanë më shumë dhe më shtrenjtë ndërkohë që në letra zëvendësohen me qumësht pluhur dhe vaj palme.

“Nuk është normale por e jashtëzakonshme. 3% është më pak se inflacioni. U rrit qiraja e tokës. Kostoja e plugimit. U rrit kostoja e ushqimit të bagëtive. Ne e kemi më të lehtë. Hëngrën edhe lopët njëherë. Nuk hëngrën. Kjo është populiste. Nuk është realiste. Lopët kundër elitës që i numëron prapë dhe i subvencionon. Numri është rritur. Tani hanë më shumë dhe më shtrenjtë. Tani kanë edhe status. I zëvendësojnë në letra me qumësht pluhur dhe vaj palme. Por çfarë rëndësie ka lopët që janë shtuar. Po çmimet janë rritur pra dhe nuk është normale. Është e jashtëzakonshme. Tregtari po merr shumë. Madje dy tre herë më shumë se bujku. Pesë herë më shumë kur bujkut ia shtrin nën kosto. Bujku është populli. Pa çmim duhet ta lërë mallin. Çmimi bëhet me lekët kur t’i marrë te tregtari. Paratë e bujkut i merr prodhues. I merr grumbulluesi. Me tokën e bujkut. Kjo është bujqësia që po vjen. Bujqësia e sipërmarrësve. Kjo nuk është normale. Është e jashtëzakonshme”, deklaroi ai.