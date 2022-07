Kërkesa e PD për heqjen e mandatit të Olta Xhaçkës/ Nesër mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit

Nesër do të vijojë mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin për shqyrtimin e mandatit të deputetes Olta Xhaçka.









Në një njoftim të shpërndarë për mediat, Kuvendi bën me dije se mbledhja do të nisë në orën 11:00.

Njoftim për media

Nesër, ditën e premte, datë 15.07.2022, ora 11:00, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, në Kryesinë e Kuvendit, salla “Pjetër Arbnori”, me këtë rend dite: Vijimi i mbledhjes për mocionin e 1/10 të deputetëve përfaqësues të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike “Për ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit te mandatit të deputetes Olta Xhaçka”, me dëgjesën e përfaqësuesit të 15 deputetëve të opozitës për kërkesën e tyre për mocion “Për ndjekjen e procedurës parlamentare për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit te mandatit të deputetes Olta Xhaçka”.

Në seancën e kaluar, ka dëshmuar avokati i ministres Xhaçka, Genc Çifligu.