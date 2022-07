“Ky është shansi juaj”/ Ursula von der Leyen i kërkon Maqedonisë së Veriut të mbështesë propozimin francez për anëtarësimin në BE

“Evropa po ju pret”, i tha të enjten Maqedonisë së Veriut presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke u kërkuar ligjvënësve atje të mbështesin një propozim të ri për të zhbllokuar negociatat e anëtarësimit në BE.









Von der Leyen udhëtoi për në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, për të rritur mbështetjen për një propozim francez të krijuar për të bindur Bullgarinë të heqë veton në bisedimet e anëtarësimit në BE për fqinjin e saj perëndimor.

“Shumë prej jush do të jenë të frustruar që vendi juaj nuk ka filluar ende negociatat e anëtarësimit. Më lejoni t’ju them: edhe unë jam”, i tha ajo parlamentit të Maqedonisë së Veriut, i cili po mblidhej në seancë të veçantë për të diskutuar planin.

Mbështetja për kompromisin francez mund të bëjë që Komisioni të nisë menjëherë procesin e shqyrtimit, me negociatat e pranimit që fillojnë “sa më shpejt javën e ardhshme”, tha Von der Leyen.

“Ne jemi të bindur se kjo është e një rëndësie historike”, tha ajo. “Por vendimi është i juaji dhe vetëm i juaji”.

Propozimi francez është një shitje e vështirë. Shumë në Maqedoninë e Veriut thonë se i bën shumë lëshime Bullgarisë.

Sipas planit, Maqedonia e Veriut duhet të angazhohet për ndryshimin e kushtetutës së saj në mënyrë që të njohë një pakicë bullgare në vend dhe të prezantojë masa të tjera të reja për të mbrojtur të drejtat e pakicave dhe për të dëbuar gjuhën e urrejtjes në bazë të kërkesave bullgare.

Maqedonia e Veriut ka qenë kandidate për BE që nga viti 2005. Ajo ishte e detyruar të ndryshonte emrin e saj në vitin 2018, nga thjesht Maqedoni, për të kapërcyer veton greke që kishte penguar përparimin e saj drejt anëtarësimit në BE dhe NATO. Më në fund u bashkua me aleancën ushtarake në vitin 2020.

Qeveria e kryesuar nga socialistët e kryeministrit Dimitar Kovaçevski mbështet propozimin francez si një kompromis të arsyeshëm. Por kundërshtarët thonë se kërcënon identitetin kombëtar të Maqedonisë së Veriut dhe bën shumë lëshime ndaj pretendimeve të Bullgarisë se gjuha dhe etnia e vendit janë të rrënjosura në bullgarishten.

Ndërsa von der Leyen foli, mijëra protestues u mblodhën jashtë parlamentit duke brohoritur parulla dhe duke mbajtur pankarta ku lexonin “Ultimatum? Jo faleminderit”. Pesë persona u arrestuan, sipas policisë lokale.