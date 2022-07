“Nuk e di, jam i dëmtuar në kokë/ Katër muaj burg për 60-vjeçarin shqiptar për vjedhjen e shtatë çantave dhe disa produkte brumërash

Një 60-vjeçar u dënua me katër muaj e dhjetë ditë burg, me pezullim për tre vjet, nga Gjykata e Kundërvajtjes me tre anëtarë të Selanikut, për vjedhjen e bagutëve të ngrira në një supermarket dhe kundërshtimin e policisë së thirrur në vendngjarje.









Ngjarja u raportua të premten e kaluar në një supermarket në Lagadas, Selanik. Sipas shkresave të lëndës, bëhej fjalë për shtatë pako me rroba, në vlerë të përgjithshme prej 15.26 euro, nga të cilat njëra iu gjet nën rroba dhe pjesa tjetër në një çantë.

Një punonjës i biznesit kishte njoftuar Aksionin e Menjëhershëm dhe në vendngjarje kanë mbërritur dy efektivë të policisë. Teksa 60-vjeçari me origjinë nga Shqipëria “po e shtynte dhe nuk na pranonte ta kontrollonim duke thënë gjëra të pakuptueshme”, siç dëshmoi një dëshmitar – oficer policie, u thirrën edhe dy policë të tjerë çka pasoi përforcimi dhe arrestimi i tij.

Mbrojtja e 60-vjeçarit argumentoi se aktet janë kryer me atribut të reduktuar dhe përmendi një problem që i ka ndodhur vitet e fundit në kokën e tij, për shkak të të cilit ai ka dëmtuar perceptimin. Ky pretendim është konfirmuar nga i afërmi i tij dhe punëdhënësi i tij, të cilët janë marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarëve. Ata raportuan gjithashtu se i akuzuari ka mbi 25 vjet që punon në një fabrikë djathi, nuk ka angazhuar asnjëherë autoritetet dhe është paguar në mënyrë të kënaqshme.

Ai vetë në kërkim të faljes tha se kishte ndërmend të paguante duke iu referuar edhe “luftës në Europë…”.

Ai u shpall fajtor me ulje të akuzës, pa njohur rrethanat lehtësuese, ndërsa kërkesa e mbrojtjes për tentativë për vjedhje të sendeve me vlerë të vogël u refuzua. 60-vjeçari apeloi dhe u la i lirë.