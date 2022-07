Pritjes i vjen fundi, Thomas Strakosha firmos për katër vite me klubin e Premier Ligës (VIDEO)

Thomas Strakosha është portieri më i ri i skuadrës angleze të Brentfordit.









Portieri i Kombëtares shqiptare është prezantuar me klubin anglez, për të startuar një aventurë të re në Premier Ligë.

Strakosha do të mbajë veshur për katër vite fanellën e Brentford, i cili u afrua me parametra zero pasi mbylli aventurën me Lacion.

Strakosha është gati për një përvojë të re, pas asaj aventure të gjatë në radhët e Lazios.

“Jam i kënaqur. Ai ka qenë numri një te Lazio për një kohë të gjatë, gjë që është shumë mbresëlënëse. Ka luajtur në Serie A dhe garat evropiane dhe do ta sjellë atë përvojë me vete” – tha trajneri Thomas Frank.