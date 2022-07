Reforma në Drejtësi, deklarata e fortë e Majkos: Duhet të tringëllojnë prangat te politika!

Ish-kryeministri Pandeli Majko u shpreh sot në Kuvend se Reforma në Drejtësi ka sot kundërshtar populizmin.

Teksa diskutohen pr.rezolutat e institucioneve të drejtësisë, deputeti socialist u shpreh se nëse pranë tyre troket rebelizmi i populizmit, sistemi do të bjerë.

Më tej, Majko tha se ka ardhur koha që prangat të tringëlloj në dyert e politikës.

“Ecuria e reformës nuk ka të bëjë vetëm me njerëz që burgos, por me ata që u jep drejtësi. Sot Shqipëria e vitit 2022 ka mbledhur mjaftueshëm probleme. Aktualisht Drejtësia krahas krimit dhe korrupsionit ka edhe një kundërshtar tjetër: populizmi dhe qëllimi i pashpallur i tij për çmontimin e shtetit ligjor.

Populizmi di ta përdorë të vërtetën për të gënjyer. Vendosja e drejtësisë në Shqipëri është përballur me përfaqësuesit e politikës populiste. Sot institucionet e drejtësisë kanë nevojë për përkrahje pasi vendosja e drejtësisë është revolucioni i kohës sonë. Nëse ai nuk ndodh do të trokasë rebelizmi i populizmit dhe sistemi do të bjerë. Uroj të ndodhë e duhura”, tha Majko.