‘Të dua, dua të të jap qelizat e mia të trurit’/ Cila është gruaja që përndjek ish legjenden angleze të futbollitt, David Beckam

Pak ditë pas ndarjes së Romeo Beckham nga partnerja e tij, Mia Regan, një tjetër furtunë erdhi në shtëpinë e familjes së famshme. Kjo për shkak se një grua 58-vjeçare e cila është e fiksuar pas David Beckham -it, përndiqte familjen në shtëpitë që jetonin si në Oxfordshire ashtu edhe në Londër. Rasti i përndjekësit, Sharon Bell, kërkonte ndërhyrje ligjore për t'u zgjidhur.









Në veçanti, Gjykatës së Magjistraturës së Westminsterit iu tha gjatë seancës se 58-vjeçarja po dërgonte letra në dy shtëpitë që ish-asi i Premier League ndan me gruan e tij Victoria dhe fëmijët e tyre.

Beckham ishte “i tmerruar për sigurinë e familjes së tij” dhe “i shqetësuar për atë që gruaja do të bënte më pas”, sipas gjyqtarit Michael Snow, i cili burgosi ​​Sharon Bell sipas Aktit të Shëndetit Mendor.

Sipas raporteve të huaja, Bell kishte punësuar një detektiv privat për të zbuluar adresat e shtëpive të ish-futbollistit dhe nisi t’i dërgonte letrat “rrëqethëse” siç i përshkruajnë shumica e agjencive. Kjo ka ndodhur nga 5 korriku 2021 deri në nëntor të po atij viti.

Letrat e Bell për Beckham

“E kam marrë adresën tuaj nga një agjenci detektivësh, shpresoj që të mos keni problem. Kam ndjenja për ty, David”, shkroi ajo në letrën e parë të shkruar me dorë që mbërriti në shtëpi në Oxfordshire një vit më parë. Në këtë letër, gruaja thoshte se kishte ndërmend të kalonte atje në ditët në vijim.

“Fillova të shqetësohem për atë që do të bënte më pas”, pranoi Beckham në një deklaratë të lexuar nga prokurori i qarkut.

“Victoria më ka borxh para Davidit pasi ajo ka vjedhur llogarinë time bankare për vite të tëra, gjë që nuk është shumë e mirë. Do ta vlerësoja nëse ai nuk do të ishte aty”, ka shkruar më pas gruaja. Siç thuhet, gruaja me probleme mendore kishte pretenduar se ishte nëna e vajzës së tij, Harper, dhe do ta merrte nga shtëpia.

Sipas dokumenteve gjyqësore të lidhura, Bell ishte “këmbëngulëse” kur u shfaq në shtëpinë e Beckhams më 9 korrik. Megjithatë, ajo u bind të largohej kur sigurimi i shtëpisë e mashtroi të shkonte në adresën e gabuar.

Në një letër vijuese, këtë herë në shtëpinë e Holland Park, përpara se të shfaqej atje më 9 shtator, Bell shkroi: “Ju lutemi të jeni atje ose dikush do të shkojë në media dhe do të thotë që ju të dy keni llogaritë e mia bankare. Tani, a nuk do të dukej mirë, a do të ishte pasi ju jeni një OBE (Medalja e Urdhrit të Perandorisë Britanike)?’

“Thatë nëse unë ju shkruaj fillimisht dhe unë jam e paarmatosur (që do të jem), të vij për një bisedë dhe çaj (Earl Grey është më i miri im). Unë me të vërtetë dua të flas me ju, kështu që ju lutemi ejani për një bisedë?”

“Unë thjesht dua të flas me ju. Ti më detyrohesh mua David (PS do të doja të isha me ty kur të bësh një operacion në tru për të të dhënë disa qeliza të reja të trurit) dhe shoku yt Tom Cruise më ka mërzitur vërtet Davidin. Ai më ka bërë gjëra të tmerrshme”, tha ajo në letrën e saj.

Në një letër të tretë të dërguar në tetor, përndjekësi tha: “Të dua dhe të kam dashur që kur ishim fëmijë.” Siç ka sqaruar vetë Beckham, ai nuk e kishte takuar kurrë Bell-in, ndërsa theksoi se shqetësimi i tij kryesor ishte sjellja e saj “përshkallëzuese” , të cilën e ndjente se po bëhej “e huaj dhe e paparashikueshme”.

“Ndjeva se “gjuha” e letrës po përshkallëzohej dhe po bëhej më emocionale dhe kërcënuese ndaj meje dhe familjes sime dhe kjo më shqetësonte. Letrat bëheshin gjithnjë e më kërcënuese dhe me sa duket gruaja e dinte se ku jetoja unë”, kishte raportuar ai.

Bell po ndiqet penalisht për përndjekje, por nuk do të përballet me kallëzime penale sepse dihet se vuan nga një çrregullim mendor.