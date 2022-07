Tirana në Ligën e Konferencës/ Zbulohen kundërshtarët potencial, nëse shkon në raundin e tretë!

Tirana është eliminuar nga Liga e Kampioneve, por do të vazhdojë rrugëtimin e saj në Ligën e Konferencës. Bardheblutë do të luajnë në turin e dytë të këtij turneu ndaj Zrinjskit por që tani kanë një ide pak më të qartë mbi kundërshtarët e mundshëm në turin e tretë të turneut nëse arrijnë të kualifikohen përballë kampionëve të Bosnjë Hercegovinës.









Skuadrat që vijën nga Liga e Kampioneve ndeshen mes tyre derisa të arrijnë në fazën në grupe të turneut dhe në turin e tretë do të jenë 10 skuadra pjesëmarrëse që do të vihen përballë njëra-tjetrës me short të lirë, pa u ndarë në vazo.

Dy nga këto skuadra dihen që tani dhe janë Shakhtor Soligorsk dhe RFS e Letonisë, të cilat falë shortit kanë kaluar pa luajtur turin e dytë. Ndërsa 8 skuadrat e tjera do të dalin nga fitueset e sfidave të Rrugës së Kampioneve në turien e dytë të Ligës së Konferencës.

Aty marrin pjesë ekipe si Leç Poznan, CFR Kluzh apo Tobol ndaj edhe një short i mundshëm i turit të tretë nuk do të jetë aspak i thjeshtë për bardheblutë, të cilët si fillim duhet të kalojnë sfidën e dyfishtë me boshnjakët për të siguruar këtë tur.

TURI I DYTË I LIGËS SË KONFERENCËS RRUGA E KAMPIONEVE La Fiorita-Ballkani Vikingur-CFR Kluzh Sutjeska-KI Klaksvik Hibernians-FCI Levadia Tirana-Zrinjski Leç Poznan-Dinamo Batumi TNS-Inter Klub D’Eskaldes Tobol-Linkoln Red Imps