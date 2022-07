BE: Tronditja e rritjes së çmimeve të Europës do të zgjasë

Ekonomia e Europës tani përballet me një perspektivë “dukshëm më të ngadaltë” si dhe një goditje më të madhe dhe më të qëndrueshme të kostos së jetesës sesa vetëm dy muaj më parë, tha Komisioni Europian.









BE parashikon se inflacioni do të arrijë kulmin më vonë dhe do të vazhdojë për më gjatë. Parashikimet tregojnë një normë prej 7.6% në 2022 – nga 6.1% – dhe një mesatare prej 4% vitin e ardhshëm, dyfishi i objektivit të Bankës Qendrore Europiane.

“Veprimet e Moskës po prishin furnizimet me energji dhe drithëra, duke rritur çmimet dhe duke dobësuar besimin”, tha komisioneri i ekonomisë i BE-së, Paolo Gentiloni. “Me rrjedhën e luftës dhe besueshmërinë e furnizimeve me gaz të panjohur, ky parashikim është subjekt i pasigurisë së lartë dhe rreziqeve negative.”

Parashikimet e reja ilustrojnë sfondin gjithnjë e më të tmerrshëm me të cilin ballafaqohet BQE-ja teksa përgatitet për rritjen e saj të parë të normës së interesit në më shumë se një dekadë javën e ardhshme dhe lufton me kursin e parë të euros me barazinë e dollarit që nga viti 2002.

Perspektiva e një goditjeje më të vazhdueshme të çmimeve të konsumit mund të jetë veçanërisht shqetësuese për politikëbërësit në Frankfurt, pasi ata vlerësojnë nëse shtrirja e inflacionit të zgjatur në ekonomi mund të kërkojë shtrëngim më agresiv monetar.

Divergjenca e Inflacionit

Rishikimet e Komisionit të BE-së ishin të nevojshme sepse shumë nga rreziqet që zyrtarët konsideruan dy muaj më parë ishin materializuar ndërkohë, thuhet në një deklaratë.

Rritja e çmimeve për energjinë dhe ushqimin “po ushqen presionet inflacioniste globale, duke gërryer fuqinë blerëse të familjeve dhe duke shkaktuar një përgjigje më të shpejtë të politikës monetare sesa supozohej më parë”, tha ai. “Ngadalësimi i vazhdueshëm i rritjes në SHBA po shton ndikimin negativ ekonomik të politikës strikte të Kinës me zero Covid”.

Parashikimet bazohen në kursin e këmbimit prej 1.06 dollarë në 2022 dhe 1.05 dollarë në 2023, shumë më i lartë se niveli aktual i euros, afër barazisë me dollarin. Nëse një nivel kaq i ulët do të vazhdonte, kjo mund të rriste kostot e importit, me një ndikim përkatës në inflacion.

Ndryshe nga parashikimi i fundit në maj, ky nuk përfshin një skenar negativ. Nëse ato materializohen, parashikimet ende sugjerojnë një rrugë relativisht të mirë për rritje.

Perspektiva e Inflacionit

“Aktiviteti ekonomik në pjesën e mbetur të vitit pritet të jetë i ndrydhur, pavarësisht nga një sezon premtues turistik veror”, tha Komisioni. “Në vitin 2023, rritja ekonomike tremujore pritet të marrë vrull, në kurrizin e një tregu elastik të punës, zbutjes së inflacionit, mbështetjes nga Lehtësia e Rimëkëmbjes dhe Rezistencës dhe sasisë ende të madhe të kursimeve të tepërta.”

Zyrtarët e BE-së nuk përmendin rrezikun e një recesioni, por shpejtësia me të cilën perspektiva e tyre po përkeqësohet tregon që ai kërcënim bëhet më i dukshëm me kalimin e vitit — veçanërisht me perspektivën që gazi rus mund të ndalojë rrjedhjen.

Ministria e Ekonomisë e Gjermanisë paralajmëroi të enjten(14 korrik) për një “perspektivë të turbullt” për pjesën tjetër të vitit, duke vënë në dukje se mungesa e energjisë do të paraqiste “sfida të mëdha” për prodhuesit e vendit.

Ndjenja e investitorëve në perspektivën atje është në nivelin më të ulët që nga kriza e borxhit të Europës.

Burimi: Bloomberg/