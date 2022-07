Zbulohet fabrikë droge në Ohër, arrestohet dhëndri i Kryebashkiakut të PS/ Mediat maqedonase: Ishte pronar ‘i fshehur’!

Në orët e hershme të mëngjesit policia maqedonase ka zbuluar një “fabrikë” droge në fshatin Orovnik të Ohrit. Me këtë rast janë zbuluar 3.000 rrënjë ilegale të marihuanës, 100 litra vaj kanabisi si dhe 600 kg kanabis i tharë.









Sipas Alsat, vlerësimet e para të policisë maqedonase flasin se vlera e drogës së konfiskuar është shumë e madhe. Fabrika ka qenë e regjistruar si filialë e kompanisë Greenego 2018 nga fshati Drsllajcë i Strugës, por nuk ka pasur licencë për prodhim të marihuanës.

Sipas mediave maqedonase, në këtë aksion janë arrestuar 10 persona, në mesin e të cilëve edhe dhëndri i kryetarit të Pogradecit, Ilir Xhakolli për të cilin thuhet se ka qenë pronar i fshehur i kësaj “fabrike”.

Kujtojmë se, në Maqedoni lejohet rritja e kanabisit, por me leje të posaçme nga organet shtetërore. Në lidhje me akuzat Xhakolli ka mohuar gjithçka duke thënë se dhëndri ishte me pushime në Turqi me familjen.