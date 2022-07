HOROSKOPI SOT/ Mjaft me mendime negative në dashuri. Në punë, përpiquni të mos i nxitoni gjërat!

Dashi









Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Takime intriguese mbrëmjen e kësaj të premteje, situata sentimentale edhe për beqarët është e mirë. Në punë, përpiquni të rinisni projektet dhe bëni diçka të rëndësishme për veten tuaj!

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Jeni të relaksuar, keni gjetur qetësinë tuaj dhe me siguri dëshironi të riktheheni në lojë në spektrin e dashurisë. Yjet shpjegojnë se kur punojnë për veten, është mirë për të vetëpunësuarit. Por ka një problem ka pak para.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Hëna është në anën tuaj, kështu që sfera sentimentale është e mirë. Në punë, përpiquni të mos jeni kaq drastikë në gjykimet tuaja. Patjetër që ka diçka për të rishikuar!

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Dita është pak e mërzitshme, këtë të premte është më mirë që të distancoheni nga polemikat në familje. Në punë, përpiquni të mos i nxitoni gjërat!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Këtë të premte nuk keni shumë durim, ndaj shtyni çdo diskutim në dashuri për të shtunën. Në punë, tani do të arrini të kapërceni çdo konfuzion!

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Në dashuri përpiquni të qëndroni të qetë, por ju nuk dëshironi të jeni vetëm një kalim kohe për dikë. Në punë diçka do të ndryshojë nga e hëna. Dhe le të shpresojmë për më të mirën!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Duket të ketë trazira në dashuri, ndaj përpiquni të qëndroni të qetë këtë të premte. Në punë takimet me njerëz nga larg janë të mira. Hajde, mos u dorëzo!

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Keni shumë gjëra për të bërë, ndaj këtë të premte duket se dashuria ‘vuan’ pak kundër saj është edhe Hëna. Në punë mundohuni të shmangni debatet dhe të mos nxitoheni!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Keni gjetur qetësinë tuaj dhe dëshironi, më në fund, të veproni në dashuri. Në punë, përpiquni të ngriheni përsëri në këmbë!

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Mjaft me mendime negative në dashuri. Dita e diel me siguri do të jetë më e mirë. Në punë po bëni atë që mundeni, por këtë të premte jeni pak të mërzitur me gjithçka!

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Mirë gjërat në dashuri, Hëna është në anën tuaj. Këtë të premte përpiquni të argëtoheni, nuk mund të prisni shumë, ndaj lini veten të shkojë pas emocioneve në takime të reja. Në punë idetë nuk mungojnë. Keni shumë vullnet!

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ata që janë në krizë tani më në fund mund të shërohen. Në punë, përmirësimet janë në rrugë e sipër. Por mos i merrni fort lehtë takimet!