Keanu Reeves/ Karrigia e Robert Pattinsonit po “dridhet”, aktori legjendar i ‘Matrix’ është gati të luajë Batman-in

Edhe pse ka luajtur role ikonë, të cilët përveç parave, i kanë dhënë edhe njohje të madhe, Keanu Reeves ka një zmbrapsje artistike.









Aktori i njohur që luajti Neo në “Matrix” dhe fitoi audiencën televizive me performancën e tij, po përgatitet të vendosë rripin e superheroit dhe të luajë Batman, edhe në moshën 57-vjeçare. Pasi ia dha zërin heroit në filmin e animuar. “DC League of Super-Pets”, aktori deklaroi se do të donte të vishte edhe kostumin e tij.

Could Keanu Reeves be ready to suit up as Batman? https://t.co/vMrQq8lP06 pic.twitter.com/OSzZMbouwj — New York Post (@nypost) July 15, 2022

Duke folur për ‘Extra’, Keanu Reeves tha: “Unë e dua Batmanin si personazh dhe e dua atë në komike dhe në filma, kështu që po, do të ishte fantastike të kisha mundësinë për ta luajtur atë. Ka qenë gjithmonë ëndrra ime, por Robert Pattinson që e luajti këtë herë, ai bëri shumë mirë, ishte i mrekullueshëm”.

Siç e përmendi më vonë, ai nuk do të hezitonte të luante superheroin edhe në moshë më të madhe. “Nëse ata kanë nevojë për një Batman më të vjetër, unë do të doja të llogarisja”, tha ai.

Me siguri në një moment, roli i Batman-it do t’i jepet një aktori më të vjetër. Sipas raportimeve, tashmë ka disa emra kandidatë për këtë rol.

Keanu Reeves talks voicing Batman in @DCSuperPets and says it would be a dream to play the #Batman one day.#DCSuperPets in theaters July 29pic.twitter.com/FoYVimoL9o — The DC Syndicate (@TheDC_Syndicate) July 15, 2022

Megjithatë, siç duket, prioritet është vazhdimi i filmit “Batman”, të cilin regjisori, Matt Reeves, ka bërë të ditur se është duke e përgatitur.

“Nuk mund të kishim arritur deri këtu pa besimin dhe entuziazmin e të gjitha ekipeve tuaja në mbarë botën. Jam i emocionuar dhe do të kthehem në këtë botë për kapitullin tjetër”, tha regjisori 56-vjeçar në konferencën CinemaCon.

Në fakt, rolin e “Kalorësit të Errët” do ta luajë sërish Robert Pattinson. Siç zbuloi ylli i Hollivudit, përgatitja për këtë rol nuk ishte një detyrë e lehtë.

Përveç një diete të veçantë dhe orëve të pafundme ushtrimesh, Robert Pattinson-it i është dashur të bëjë xhirimet në momente të caktuara, kur trupi i tij kishte më shumë energji. Dieta që ai ndoqi ishte shumë strikte dhe përfshinte peshk të zier çdo ditë, i cili është i pasur me proteina.

“Nuk dua të shoh më kurrë në jetën time peshk të zier dhe limon në pjatën time. U lodha duke ngrënë të njëjtin ushqim çdo ditë”, tha aktori për On Demand Entertainment dhe shtoi se menyja e tij ishte e pasur me ushqime proteinike, ndërkohë që i erdhi neveri për tonin e konservuar, të cilin duhej ta hante dy herë në ditë.

“Nuk kam qenë kaq i frikësuar për publikimin e një filmi për një kohë të gjatë”, pranoi ai, duke shtuar: “Duhet të kem ekuilibrin e përsosur të serotoninës për t’u kujdesur për biznesin. Duhet të kem stërvitur dy orë më parë dhe të kem konsumuar një sasi të madhe sheqeri dhe kafeine.’