Berisha për grupin parlamentar të PS: Një grup skllevërish të gatshëm të zbatojnë çdo urdhër!

Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se askush nuk do ta ndalë atë të marrë fjalën dhe të denoncojë korrupsionin dhe krimet e qeverisë socialiste, edhe pse ka një orekstrim për ta penguar këtë gjë të ndodhë në Kuvend.

Gjatë një konference me mediat nga selia blu, Berisha sulmoi ashpër deputetët e Partisë Socialiste, të cilët i cilësoi si një tufë skllevërish që zbatojnë çdo urdhër të kryetarit.

Ai shtoi se kjo situatë vjen si pasojë e heqjes së votës së lirë në këtë parti dhe theksoi se sa herë ndodhë një gjë e tillë, e majta kthehet në një organizatë terroriste si PPSH.

“Ai parlament është si repart i Partisë Socialiste, për mënyrën e drejtimit drejtohet çdo ditë duke shkelur rregullat në raport me Sali Berishën.

Mua s’do më pengojë asnjëherë dhe asgjë të përdorë atë sallë për të dënoincuar vjedhjet e tyre të papërmbajtshme. Lidhjet e tyre me krimin drogën dhe varfërimin e madh me çmimin të shqiptarëve. Edi Rama ndaloi votën në PS. Kur nuk votonte Partia Socialiste ka qenë një parti terroriste Është e faktuar me zë dhe figurë e pranuar me eksponentë të Partisë Socialiste. Aty ku nuk ka votë, hyn droga, krimi, korrupsioni dhe çdo gjë tjetër.

E kuptoni ju çfarë drame kombëtare është transferimi i PS. Me votë fitonte Fatos Nano. Normalisht mungesa e votës reflektohet dhe në parlament. Ata në parlament më duken një grup skllevërish të gatshëm të zbatojnë çdo urdhër”, tha Berisha.