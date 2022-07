‘Po plas’/ Braçe ‘shpërthen’ sërish: Tregtarët dhe grumbulluesit e politikës nuk blejnë me fatura! Mundi i bujkut paguhet zero!

Deputeti socialist Erion Braçe ka vijuar akuzat për skemën e grumbulluesve në Lushnje, të cilët sipas tij abuzojnë me mundin e prodhuesve.









PO PLAS! (Jo nga vapa se nuk eshte) Nje ore e plote me bujqit ne TREGUN E LUSHNJES: – SPECI I KUQ-KAPI, kjo cilesi 35-40 leke – PATELLXHAN, kjo cilesi 15-20 leke – PJEPER, kjo cilesi dhe me nje arome fantastike 25-30 leke – PJESHKE, kjo cillesi 40 leke – NEKTARINE, e embel, kjo cilesi 50 leke Tani, pasi te lexosh ketu, zbrit tek tregu i lagjes e PYET PER CMIMIN; E KUPTON SA FITON TREGTARI TANI? Bujku thjesht po merr tani leket e shpenzimeve; mundi i punes paguhet zero. Ja pse po plas! Aaaaaa qe mos harroj, per shkak te rregjimit fiskal, asnje tregtar sic cdo GRUMBULLUES i politikes xhanem, NUK BLE ME FATURE! Ndaj ne kete vend fitojne gjithnje tregtaret e asnjehere prodhuesit!