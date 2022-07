‘Puna intensive dhe oraret e zgjatura’/ Mjeku shqiptar nga Kosova refuzon 6000€ rrogë në Gjermani: Më mirë vij punoj atje për 600€!

Një mjek shqiptar i Kosovës i ndodhur me punësim në Gjermani ka bërë xhiron e mediave me deklararën e tij. Ai ka thënë se rroga e një psikiatri-psikioterapeuti, shkon nga 15.000-20.000€ ndërsa ajo e një specialisti 6000€.

“Një specialist fillon diku me 6 mijë euro bruto në muaj, por me taksa, prej 6 mijë mbesin diku 3 mijë e 500 euro. Pjesa që mbetet pastaj ka shumë shpenzime tjera, edhe shpenzimet e specializimit kushtojnë mjaft shumë. Në rastin tim, psikiatër-psikioterapeut, përfshin 15 deri në 20 mijë euro, varësisht cilën pjesë e merr përsipër klinika me e pagu”,-deklaroi Pepshi.