“Rritje stratosferike në Shqipëri!”- Salianji: Çmimi i naftës në bursë në rënie! Vendit i duhet një qeveri që kujdeset për qytetarët

Deputeti Ervin Salianji ka reaguar me kritika ndaj qeverisë Rama. Salianji është ndalur tek çmimi i naftës, ndërsa thekson se në bursë ka pasur një rënie këtë javë, por në Shqipëri thotë ai, ka ndodhur e kundërta.









Gjithashtu Salianji bën me dije se Shqipërisë i duhet një qeveri që kujdeset për qytetarët dhe që garanton tregun e lirë nëpërmjet konkurrencës së ndershme.

Reagimi:

“Çmimi i naftës në bursë ka pasur rënie pikiatë këtë javë, në Shqipëri çmimi vazhdon në çmime stratosferike duke mos reflektuar rënien e çmimit në bursat ndërkombëtare. Kur ka rritje reflektohet menjëherë si me buton! Më përpara faji vendosej sa qeverisë, sa oligarkëve, ndërsa prej muajsh me krijimin e bordit të përbashkët faji është i marrëveshjeve kartel dhe bashkëpunimit të tyre me qeverinë!