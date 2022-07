“Si iu rrit pasuria këtij Berberit 600 herë?”/ Berisha: Nëse bashkëpunëtorit tim do t’i ndodhte kjo, do të shkonte përpara ligjit!

Ish-Kryeministri, njëherazi kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, sulmoi këtë të premte kreun e ARRSH, Ervis Berberi për të cilin tha se pasuria e tij i është rritur 600 herë, si pasojë e abuzimit me tenderët e rrugëve.

Gjatë një konference për shtyp nga selia blu, Berisha theksoi se nëse diçka e tillë do t;i ndodhte një bashkëpunëtori të tij nëse do të ishte në pushtet, ai do të shkonte menjëherë përpara ligjit.

“Amnistia nuk ka asnjë synim tjetër vetëm legalizimin e parave të krimit. Janë me qindra persona që janë marrë me trafiqe kriminale dhe nuk janë zbuluar. Nuk mund ta bëjë Shqipëria këtë amnisti. A ka mundësi që një njeri me punë të ndershme të bëjë 1 milion apo 2 milionë euro, por mund të sigurojë një apo dy rroga shtesë. Ky e ka me krimin. Pse ka një reagim kaq të madh ndërkombëtar? Sepse agjencitë e këtyre vendeve informojnë qeveritë e tyre se kjo do të jetë një inkurajim shumë i madh për krimin. Shkaku më kryesori që nuk na i kanë hapur negociatat është krimi. Ministri nuk sjell marrëveshjen e ekstradimit me vendet e Beneluksit, se fluturojnë ministrat direkt. Midis atyre çunave që kishte Damiani dhe vetë Damiani, Damiani është shumë-fishi i tyre. Ka marrë pronat te Kepi i Stillos. Si u bë ky Berberi dhe si ju rrit pasuria 600 herë nën hijen e ministres. Nëse një bashkëpunëtori tim do t’i ndodhte kjo, do shkonte përpara ligjit”, tha Berisha.