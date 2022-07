Vala e të nxehtit/ Britania në kontrollin e të nxehtit ekstrem – Gjendje e jashtëzakonshme për të hënën me 41 gradë

Britania është në gatishmëri për shkak të temperaturave të larta të paprecedentë. Policia, në fakt, ka lëshuar një paralajmërim, me anë të videos, për rritjen e merkurit në mbi 40 gradë të hënën.









Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur atë ditë, me shërbimet e trenave që pritet të anulohen dhe shkollat ​​të mbyllen.

Në mesazhin e policisë, theksohet në fakt se britanikët nuk janë mësuar me temperatura kaq të larta.

Të paparashikuara, siç karakterizohen, priten temperatura të hënën dhe të martën, ndërsa nga të gjithë qytetarët luten që të ricaktojnë orarin e tyre.

Autoriteti shëndetësor i Britanisë ka lëshuar një alarm të nivelit të katërt për Anglinë për të dyja ditët. Në paralajmërimin e saj thuhet si më poshtë: “Sëmundje dhe vdekje mund të shkaktohen jo vetëm për të pambrojturit, por edhe për të shëndetshmit”, theksohet në veçanti.

Megjithatë, ankthi është i përqendruar te të moshuarit, foshnjat dhe grupet vulnerabël. Pritet që të ketë një ndryshim të rëndësishëm në orarin e linjave të transportit.

Shërbimi i transportit fton personat, për të hënën dhe të martën, të lëvizin vetëm në rastet kur kjo është absolutisht e nevojshme.

Tregues i shqetësimit që mbizotëron, fakti se në jug dhe lindje të Anglisë, përfshirë Londrën, do të vendoset një tavan për shpejtësinë me të cilën do të funksionojë metroja.

Sipas parashikimit të motit të BBC, temperatura do të rritet deri në 41 gradë në disa pjesë të Londrës të hënën dhe të martën.