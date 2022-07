Arrestohet bosi i drogës Rafael Caro Quintero, personazh i njohur i Narcos në Meksikë

Rafael Caro Quintero, një bos droge i njohur si “koka e narkotikëve”, që organizoi vrasjen e një agjenti të amerikan të Antidrogës në vitin 1985, është kapur nga forcat meksikane gati një dekadë pasi doli nga burgu, sipas Marinës meksikane.









Caro Quintero u arrestua pasi një qen kontrollues i quajtur Max e gjeti atë të fshehur në qytetin e San Simon në shtetin Sinaloa gjatë një operacioni të përbashkët të Marinës dhe zyrës së prokurorit të përgjithshëm, thuhet në një deklaratë të marinës. Vendi ku fshihej ishte në malet afër kufirit të Sinaloas me shtetin kufitar verior të Chihuahua.

Regjistri kombëtar i arrestimeve të Meksikës e renditi kohën e kapjes së Caro Quintero rreth mesditës. Për të ishin në pritje dy urdhra arresti si dhe një kërkesë ekstradimi nga qeveria amerikane.

Një pamje shumë e shkurtër në një video të lëshuar nga Marina e tregoi Caro Quintero – fytyrën e tij të turbullt – të veshur me xhinse, një këmishë blu të lagur dhe xhaketë të gjerë kaki, që e mbanin nga të dy krahët nga burra të veshur me uniforma kamuflazhi dhe me pushkë.

Një helikopter Blackhawk i marinës me 15 persona u rrëzua pranë qytetit bregdetar të Los Mochis në të njëjtën kohë, duke vrarë 14 prej tyre në bord, thuhet në deklaratën e marinës. Informacioni i disponueshëm tregoi se ai pësoi një “aksident”, shkaku i të cilit ende nuk ishte përcaktuar dhe nuk mendohet se ka lidhje me operacionin.

Arrestimi erdhi disa ditë pasi presidenti i Meksikës, Andrés Manuel López Obrador, u takua me Joe Biden në Shtëpinë e Bardhë.

“Kjo është e fortë,” tha në Twitter këshilltari i lartë i Shtëpisë së Bardhë për Amerikën Latine, Juan Gonzalez.

Caro Quintero, nga La Noria, Sinaloa, është ndoshta më i njohur si një nga bashkëthemeluesit e kartelit Guadalajara. Lulëzimi i grupit ishte në vitet 1970 dhe 1980, kur kryesisht trafikonte kokainë, heroinë dhe marihuanë nga Meksika në SHBA.

Një nga vrasësit me pagesë të grupit – ose “sicarios” – ishte Joaquin “El Chapo” Guzman, i cili themeloi kartelin e dhunshëm Sinaloa, por tani është i burgosur.

Caro Quintero në një moment u dënua me 40 vjet burg, për rrëmbimin, torturimin dhe vrasjen e një agjenti të Administratës së Zbatimit të Drogës, Enrique “Kiki” Camarena, në 1985. Caro Quintero besonte se Camarena ishte fajtor për një operacion në një plantacion marihuane një vit më parë.

Në vitin 2013, një vendim i gjykatës së apelit meksikan e la të lirë Caro Quintero pasi kishte vuajtur 28 vjet. Autoritetet amerikane dhe prokurorët meksikanë u zemëruan. Gjykata e Lartë e prishi vendimin.

“Nuk e kam rrëmbyer, nuk e kam torturuar, nuk e kam vrarë”, tha i interesuari në një intervistë që i dha në mënyrë të paligjshme revistës javore Proceso në korrik 2016. “Isha në vendin e ngjarjes. krim, kjo ishte përfshirja ime e vetme”.

Rafael Caro Quintero është një nga personazhet kryesore të serialit “Narcos”, i cili trajton në detaje krijimin e kartelit në Guadalajara, me luftën sekrete të DEA-s në Meksikë dhe rrëmbimin, torturimin dhe vrasjen e agjentit Camarena.

Lideri i kartelit të Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gaiardo, ndodhet në burg që nga viti 1989 për vrasjen e Kiki Camarena. Ai e kishte mohuar përfshirjen.

Prokurori i Përgjithshëm i SHBA Merrick Garland ka njoftuar se Uashingtoni do të kërkojë ekstradimin e menjëhershëm të Rafael Caro Quintero.

Një zyrtar meksikan tha se ai do të ekstradohej sa më shpejt të jetë e mundur. Vitin e kaluar, ekstradimi i tij në shtetin fqinj u vendos pasi u refuzua apeli i tij përfundimtar. Ngurrimi i autoriteteve meksikane për të vazhduar me ekstradimin e tij ka shkaktuar fërkime në të kaluarën.

Arrestimi i tij, megjithëse nuk konsiderohet më si i rëndësishëm në tregtinë ndërkombëtare të drogës, ka një vlerë të madhe simbolike. Ish-kreu i operacioneve të jashtme të DEA-s, Mike Vigil, e quajti atë “ndoshta një nga më të rëndësishmet e dekadës së fundit”.