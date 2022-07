“Dallgët nuk na lejonin të dilnim, na tërhiqnin në thellësi”, zbardhet dëshmia e vëllait të Anrit, që humbi jetën në Durrës

Një ditë më parë një ngjarje tragjike u shënua në Durrës, ku 18-vjeçari Anri Kashikut humbi jetën, pas përpjekjes për të shpëtuar nga mbytje vëllanë e tij më të vogël dhe një tjetër bashkëmoshatar të tij.









Vëllai i Anrit, ka dëshmuar në polici duke treguar se si ndodhi ngjarja e rëndë. Ndër të tjera ai ka thënë se deti ishte i trazuar dhe dallgët nuk i linin që të ktheheshin, e për këtë kanë kërkuar ndihmën e Anrit.

“Shkuam në det me komshiun që e kam edhe shok dhe me vëllain tim më te madh. Atje kemi edhe shokë të tjerë qe punojne tek plazhi, kamariere dhe te cadrat. Une dhe shoku im u futem per tu lare ne det. Notin e dim shume mire se shkojme shpesh ne plazh dhe kryesisht aty ne ate zone. Ecem pak thelle sepse aty ne breg ishte deti trubullt. Deti kishte shume dallge. Shkuam disa metra larg, por kur po ktheheshim dallget nuk po na lejonin te dilnim, na terhiqnin ne thellesi. Aty po therrisnim, ndihme-ndihme po spo na degjonte njeri pasi kishte shume ere te forte. Na pa shoku vellait qe punon te cadrat. Ne ishim ne gjendje te renduar pasi dallget po na rrembenin dhe po pinim shume uje pasi na zhysnin. Erdhi Igli (roja qe ka fol sot) me vellain me shpejtesi dhe mbas tyre edhe nje pedalone. Na ngjiten larte ne barke dhe pastaj na nxorren ne breg. Ne momentet qe hipem ne barke, po permbytej edhe barka dhe me veshtiresi kemi dale ne breg nga cka mbaj mend. Ndërkohe vëllai nuk arriti te ngjitej ne barke. Me pas na derguan ne spital. Vone e morem vesh se ishte mbytur vellai. Te gjithe dinim shume mire not se jemi banore te zones dhe e kemi afer detin. Nuk e di si ka mundesi qe vellai s’ka mundur të dalë në breg”, është shprehur vëllai i vogël i viktimës.