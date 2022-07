Irina Shayk po mbështet Vladimir Putin? Interneti shpërthen në kritika ndaj modeles së njohur!

Modelja Irina Shayk është vënë nën kritika pasi u akuzua se po mbështet luftën e Vladimir Putin duke përdorur simbolin e tij ‘Z’ në Instagram.









36-vjeçarja publikoi në Instagram një foto të një sallate tradicionale Olivier ku mbi të shkroi: “Russiazz të mërkurën”, e cila tërhoqi vëmendjen e ndjekësve ukrainas të cilët e interpretuan si referencë për simbolin e luftës “Z” që shihet në tanket dhe automjetet ushtarake ruse.

Postimi erdhi vetëm një ditë pasi forcat ruse hodhën një raketë Kalibr në qendrën e qytetit të Vinnytsia, e cila vrau 23 njerëz, përfshirë tre fëmijë.

Pas reagimeve të shumta Irina e fshiu menjëherë foton. Modelja, e cila dikur ishte e fejuar me aktorin Bradley Cooper , disa kohë me parë ka pozuar me një libër që tregonte imazhin e Putinit .

“Irina Shayk – modelja me famë botërore nga Rusia, e cila kohët e fundit ka punuar për @Beyonce, Jean Paul Gaultier, @Burberry dhe të tjerë – postoi një foto në Instagram me fjalën “Russianzz”,” shkroi gazetarja ukrainase Maria Romanenko . Ndërsa disa ndjekës të irrituar komentuan: “Unë nuk mund ta imagjinoj! Vdekjet e shkaktuara nga Rusia ju i mbështesni ata dhe shkruani Z… Shpresojmë që një ditë të ndiheni njësoj si njerëzit nga Ukraina që humbën fëmijët e tyre”,- u shpreh dikush tjetër. /panoramaplus