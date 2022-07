Kërkon postin e Kryeministres së Britanisë/ Ministrja e Jashtme kopjon në veshje ‘Zonjën e Hekurt’, Margaret Thatcher!

Ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, Liz Truss e cila kërkon të pasojë Boris Johnson në postin e kryeministrit pas dorëheqjes së këtij të fundit ka filluar të kopjojë në veshje ‘Zonjën e Hekurt’, Margaret Thatcher.

Truss e cila po garon përballë kandidatëve të tjerë brenda Partisë Konsvervatore, në debatin e fundit publik kishte veshur një xhaketë sportive të zezë mbi një bluzë të bardhë dhe me papionin vendosur mbi të ashtu si ish-kryeministrja e Anglisë Margaret Thatcher në vitin 1979.

Google Margaret Thatcher blouse and tell me Liz Truss isn’t cosplaying as Lady T right now

— Alex Phillips (@ThatAlexWoman) July 15, 2022