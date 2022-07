Ministrja Xhaçka reagon pas kalimit të propozimin francez: Më në fund rruga e hapur. 3 vite u humbën, koha t’i rikuperojmë!

Më në fund rruga është e hapur.” Ky është reagimi i Ministres për Evropën dhe Punët e Jashtme, pasi ligjvënësit e Maqedonisë së Veriut kaluan në Kuvend propozimin francez.

Ministrja uroi RMV-në për pranimin e propozimit duke zhbllokuar kështu perspektivën evropiane për të dyja vendet.

Tashmë, shprehet Xhaçka, Shqipëria pret që të nisin negociatat zyrtare dhe të mbahet Konferenca e Parë Ndërqeveritare. Ministrja thekson se tre vite kanë ikur dhe se tashmë është koha për ta rikuperuar kohën e humbur.

OLTA XHAÇKA NË TWITTER

““Më në fund rruga është e hapur! Urime Maqedonisë së Veriut për miratimin e propozimit francez , duke zhbllokuar në këtë mënyrë perspektivën tonë në BE. Shqipëria shikon përpara, drejt fillimit të negociatave zyrtare dhe Konferencës së I-rë Ndërqeveritare, me të njëjtin angazhim për integrimin në BE që ka treguar gjithmonë! Kanë kaluar 3 vite! Momenti për të kompensuar kohën e humbur!”