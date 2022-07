Nevoja për naftë zbut Joe Biden me Mohammed bin Salman/ E fejuara e gazetarit të vrarë ankohet për takimin e ngrohtë në Arabinë Saudite

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, tha se ai e ngriti çështjen e vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi gjatë një takimi me princin e kurorës saudite, Mohammed bin Salman.









Biden është në Arabinë Saudite për të rindërtuar marrëdhëniet, megjithëse në të shkuarën kishte premtuar se vendi ishte i padëshiruar për të, për shkak të shkeljeve të të drejtave të njeriut.

Ai tha se e kishte bërë të qartë se vrasja në vitin 2018 ishte e “një rëndësie jetike për mua dhe Shtetet e Bashkuara”.

Por ai tha gjithashtu se të dy vendet arritën marrëveshje për çështje të tjera.

Vizita e zotit Biden është kritikuar si konfirmim i qeverisë saudite, edhe pas vrasjes së gazetarit disident saudit Khashoggi me bazë në SHBA në tetor 2018 në konsullatën saudite në Stamboll, Turqi.

Princi i kurorës Mohammed bin Salman u akuzua nga agjencitë e inteligjencës amerikane për miratimin e vrasjes.

Princi gjithmonë i ka mohuar akuzat dhe prokurorët sauditë fajësuan agjentët “mashtrues” sauditë.

“Në lidhje me vrasjen e Khashoggi, e ngrita atë në krye të takimit, duke e bërë të qartë se çfarë mendoja për të në atë kohë dhe çfarë mendoj për të tani”, tha Biden në një konferencë për shtyp pas takimit të së premtes.

“Unë thashë shumë drejtpërdrejt, “që nëse një president amerikan hesht për një çështje të të drejtave të njeriut nuk është në përputhje me atë se kush jemi dhe kush jam unë. Unë gjithmonë do të mbroj vlerat tona’.”

Zoti Biden tha se princi i kurorës pretendoi se ai “nuk ishte personalisht përgjegjës” për vdekjen, raportoi Associated Press. “Unë i thashë se mendoja se ai ishte,” tha presidenti.

Para takimit, Biden u fotografua duke takuar me një goditje me grusht princin e kurorës, duke treguar një ngrohje të dukshme të marrëdhënieve midis dy vendeve.

Por e fejuara e Khashoggi, Hatice Cengiz, kritikoi veprimet e presidentit. Duke postuar një foto të dy burrave së bashku me fjalët që imagjinonte se do të thoshte i fejuari i saj, ajo shkroi: “A është kjo përgjegjësia që premtove për vrasjen time? Gjaku i viktimës së ardhshme të MBS është në duart e tua”.

Ndërkohë, botuesi dhe CEO i Washington Post, Fred Ryan, tha se “mënyra e takimit midis Presidentit Biden dhe Mohammed bin Salman ishte më e keqe se një shtrëngim duarsh – ishte e turpshme. Ai parashikonte një nivel intimiteti dhe rehatie që i jep MBS të pajustifikuara. Shëlbimin ai e ka kërkuar me dëshpërim.”

Khashoggi ishte një kolumnist për Washington Post.

Përveç vrasjes së Khashoggi, Presidenti Biden tha se ai dhe homologu i tij saudit kishin diskutuar mbi energjinë dhe se ai priste të shihte Arabinë Saudite, një prodhues i madh i naftës, të ndërmarrë “hapa të mëtejshëm” për të stabilizuar tregun në javët e ardhshme.

Duke mbrojtur veprimet e zotit Biden, kongresmeni demokrat Brad Sherman i tha BBC-së se Arabia Saudite rritja e furnizimit të saj me naftë në treg do të shpëtonte jetë.

“Çmimi i naftës do të thotë që njerëzit vdesin në vendet e varfra. Rrit çmimin e ushqimit dhe plehrave dhe do të thotë se njerëzit vdesin me qindra mijëra, jo vetëm nga uria, por edhe nga sëmundja që priren të marrin të kequshqyerit,” tha ai.

“Kështu që është shumë e lehtë që zonja Khashoggi [Hatice Cengiz] të thotë ‘mos u shqetësoni për ata qindra mijëra njerëz që do të vdesin, hakmerreni të fejuarin tim’. Ju duhet të jeni të rritur këtu.”

Zoti Biden njoftoi gjithashtu se Arabia Saudite do të hapë hapësirën e saj ajrore për avionët që fluturojnë drejt dhe nga Izraeli, gjë që ishte e ndaluar më parë./ Përshtatur nga BBC