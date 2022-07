“Qeveria në opozitë me aspiratat tona”/ Tritan Shehu flet për negociatat: Sa vite do të zgjasë procesi me këtë ekzekutiv të papërgjegjshëm?

Deputeti demokrat Tritan Shehu, në reagimin ndaj miratimit të propozimit francez nga Kuvendi maqedonas, tha se “suksesi” për mundësinë e çeljes së negociatave për vendin tonë, nuk vjen si shkak i realizimit të standardeve të vendosura për Shqipërinë, por nga një vendim jashtë nesh, që ka të bëjë me marrëdhëniet mes RMV dhe Bullgarisë.

Shehu, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ngriti dyshimin se sa vite dot ‘i duhen vendit tonë të përfundojë procesin, nëse vijojmë të qeverisemi sipas tij, nga një qeveri e dështuar.

Postimi i plotë:

Sot del ne pah deshtimi 8 vjecar i Rames.

Pikerisht sepse integrimi yne po u bazoka te maredheniet MV-Bullgari!

Sot per te disaten here prej 2014-tes, Rama feston „Celjen e negociatave“!

Paradoksale dhe e turpshme kjo!

Nje tregues i qarte ky i deshtimeve ne vazhdim i kesaj maxhorance.

Por dhe kesaj radhe “suksesi” vjen nga nje vendim shume i rendesishem e pozitiv i parlamentit te MV, e jo i Kuvendit te Shqiperise, jo nga realizimi i standarteve te kerkuara nga ne.

Dhe kjo mbasi humbem vite te tera me mos relizimin e tyre per kete hap, me shtimin nga 3 ne 5 ne 7…15 e me shume.

Dhe mbasi Rama pikerisht per te fshehur keto deshtime te renda jo vetem qe hapi disa shishe shampanje e leshoi shume fishekzjarre ne Tirane…

…por dhe ne menyren me cinike lidhi fatin e Shqiperise me ate te MV, me shprese se fundmi te nje vendimi “politik” per celjen e negociatave.

Dhe pastaj per vite te tera vetem ankohej e akuzonte BE e vendet antare per “mungese vullneti” ndaj nesh!

Nje papergjegjeshmeri e demagogji e vertete primitive kjo, qe na kushtoi 8-9 vite te humbura ne procesin e integrimit.

Shpresoj me gjithe deshire qe tashme ta realizojme kete hap, qofte dhe formal ky drejt BE.

Por nuk mund te mos bej nje pyetje:

Nqs do te vazhdojme keshtu, me kete qeverisje te deshtuar, sa vite mund te na duhen per tu bere antare te plote te familjes sone europiane.

Pa dyshim ne rastin me te mire dekada te tera…

Apo nje fund tragjik na pret, jo thjesht ne vite, por dhe ne destinacion…sepse ky Kryeminister „fytyren“ e ka te kthyer nge Lindja e jo nga Perendimi.

Por fatmiresisht shqiptaret „fytyren“ e kane vetem nga Parendimi e Europa…

…Prandaj dhe kjo Qeveri po shkon drejt fundit te saj, sepse eshte eshte ne opozite me aspiratat tona.